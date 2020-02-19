В Приангарье утверждена культурная программа ЧМ по хоккею с мячом

Министерство культуры и архивов Иркутской области включила в программу порядка 200 событий для участников, гостей и болельщиков.

Об этом на заседании оргкомитета по подготовке и проведению чемпионата доложил исполняющему обязанности Губернатора Иркутской области Игорю Кобзеву заместитель министра культуры и архивов области Руслан Дячук.

Как рассказал Руслан Дячук, все культурные мероприятия будут презентованы на официальном сайте турнира с указанием времени и места событий.

Вместе с администрацией Иркутска проработаны анонсирующие торжественные мероприятия, которые пройдут на основных площадках города с участием областных и городских творческих коллективов. Решен вопрос с экскурсоводами. Для сильнейших команд группы А, у которых будут дни отдыха, предусмотрена поездка на Байкал с посещением Байкальского музея ИНЦ СО РАН и архитектурно-этнографического музея «Тальцы». Накануне старта группы А, 28 марта, в сквере имени Кирова пройдет праздничный концерт. Также утверждены церемонии закрытия мероприятия и награждения.

Церемония открытия чемпионата мира состоится 29 марта в Центре по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта «Байкал».

Также разработаны схемы движения транспорта в Иркутске на время проведения чемпионата, определены точки сбора болельщиков для доставки на стадионы, места для дополнительных парковок, идет работа по размещению рекламы, оформлению стадионов и гостиниц.