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В Приангарье утверждена культурная программа ЧМ по хоккею с мячом

19 февраля 2020

Министерство культуры и архивов Иркутской области включила в программу порядка 200 событий для участников, гостей и болельщиков.

Об этом на заседании оргкомитета по подготовке и проведению чемпионата доложил исполняющему обязанности Губернатора Иркутской области Игорю Кобзеву заместитель министра культуры и архивов области Руслан Дячук.  

Как рассказал Руслан Дячук, все культурные мероприятия будут презентованы на официальном сайте турнира с указанием времени и места событий.

Вместе с администрацией Иркутска проработаны анонсирующие торжественные мероприятия, которые пройдут на основных площадках города с участием областных и городских творческих коллективов. Решен вопрос с экскурсоводами. Для сильнейших команд группы А, у которых будут дни отдыха, предусмотрена поездка на Байкал с посещением Байкальского музея ИНЦ СО РАН и архитектурно-этнографического музея «Тальцы». Накануне старта группы А, 28 марта, в сквере имени Кирова пройдет праздничный концерт. Также утверждены церемонии закрытия мероприятия и награждения.  

Церемония открытия чемпионата мира состоится 29 марта в Центре по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта «Байкал».  

Также разработаны схемы движения транспорта в Иркутске на время проведения чемпионата, определены точки сбора болельщиков для доставки на стадионы, места для дополнительных парковок, идет работа по размещению рекламы, оформлению стадионов и гостиниц.   

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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