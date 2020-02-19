Россияне любят 8 Марта больше, чем 23 Февраля

Сервис Работа.ру выяснил, как жители России относятся к гендерным праздникам и хотят ли их отмечать.

День защитника Отечества положительно оценивают 70% респондентов, причем и мужчины, и женщины. Негативно к празднику относятся лишь 5% жителей России. Пережитком прошлого среди мужчин этот праздник считают 6% респондентов, а среди женщин — лишь 4%. Четверть россиян просто рады лишнему выходному дню.

Международный женский день жители России любят чуть больше, чем 23 Февраля. Опрос показал, что 75% опрошенных мужчин и женщин относятся к 8 Марта положительно. Негативно к празднику относятся те же 5% респондентов.

В компаниях по-прежнему отмечают гендерные праздники. Больше половины (53%) участников опроса рассказали, что у них на работе празднуют 23 Февраля, и 63% празднуют 8 Марта. При этом День защитника Отечества не отмечает каждая четвертая российская компания, а Международный женский день — только каждая пятая.

Большинство опрошенных (76%) считают лучшим подарком от руководства премию. При этом 16% респондентов хотели бы получить просто подарок, и лишь 8% ждут корпоратив.

Работа.ру также решила выяснить, помнят ли жители России смысл гендерных праздников и историю их возникновения. Оказалось, что большинство (77%) помнят не только современное название 23 Февраля, но и более раннее наименование праздника День Советской Армии и Военно-Морского Флота (15% опрошенных). Причем лучше помнят современное название женщины (85% против 67% у мужчин), а советское — мужчины (22% против 9% у женщин).

В исследовании приняли участие 2400 пользователей сервиса из всех регионов России.