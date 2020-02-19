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Скоро клиенты Сбербанка смогут «платить лицом»

19 февраля 2020

В скором времени банкоматы Сбербанка смогут считывать биометрические данные клиента. Об этом газете «Ведомости» сообщил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

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Такая система уже работает в части офисов. Если вы сдали биометрию, камера определяет, что вы – это вы, вам не нужно предъявлять паспорт и расписываться в кассовых документах, для подтверждения платежа вместо кассового чека используются ваши биометрические данные.

Сбербанк уже начал тестировать эту технологию на входах в метро, при проведении кассовых операций.

«Технология уже известна, но есть необходимость тестирования ее защищенности от подделок биометрии, - говорит Станислав Кузнецов. Для нас использование биометрии в борьбе с кибермошенничеством – ключевая вещь. Сегодня мошенники используют методы «кражи личности», а при внедрении биометрии возможность «кражи личности» сводится практически к нулю», - добавляет он.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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