Квартиры-студии в Иркутске стали больше и дороже

За год в Иркутске один из самых доступных видов жилья – квартиры-студии – подорожал на 9%, выяснили аналитики Авито Недвижимости.

Эта тенденция характерна почти для всех новостроек в крупнейших городах России. При этом средний по стране метраж сократился на 2% до 26,7 м2. В то же время в Иркутске площадь студии выросла на 2% за год до 31 м2.

В целом по стране квадратный метр в студии вырос в цене на 8,9% до 87,9 тыс. рублей. За год студии подорожали в 20 из 24 крупнейших городов, которые рассматривались в рамках исследования.

Самая большая положительная динамика цены отмечена в Хабаровске, где по сравнению с январем 2019 года студии стали дороже почти в полтора раза (97,7 тыс. рублей за квадратный метр). Также их стоимость увеличилась в Краснодаре – на 21%, до 47 тыс. рублей за м2 и в Перми (+18%, до 62,9 тыс. рублей).

В Иркутске стоимость студий за год выросла на 9% до 62,9 тыс. рублей за квадратный метр. Город оказался 14-м среди 24 рассматриваемых крупнейших российских городов по росту цен на студии.

Городом, где студии снизились в цене за год больше всего, стал Саратов (-22%, до 30 тыс. рублей за м2). Кроме него, снижение цен зафиксировано в Москве (-9%), Калининграде (-4%) и Омске (-2%).

Саратов также занимает первое место по доступности студий. Наиболее дорогие студии продаются в Москве (165,3 тыс. рублей за квадратный метр), Санкт-Петербурге (113,8 тыс. рублей) и Сочи (110 тыс. рублей за м2).

В целом по стране средний метраж студий в новостройках сократился на 0,5 квадратных метра по сравнению с показателем 2019 года и составил 26,7 м2. Самые компактные студии оказались в Калининграде – средняя площадь объектов составляет 24 м2, за год она уменьшилась на 10%.

Несмотря на общероссийскую тенденцию, в отдельных городах площадь даже увеличилась: самый большой рост произошел в Хабаровске (+12% к прошлогоднему показателю).

Иркутск оказался на 2-м месте в рейтинге регионов по размеру студий, где средний метраж объекта составил 31 м2. За год площадь увеличилась на 2%.

Рейтинг городов по просторности студий возглавила Самара, где средний метраж такого объекта в продаже в январе 2020 года составил 31,5 м2, за год уменьшившись на 2%.