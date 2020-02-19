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Юниоры ВСЖД примут участие в чемпионате Worldskills Russia

19 февраля 2020

Учащиеся школ-интернатов ОАО «РЖД», лицея №36 и воспитанники Восточно-Сибирской Детской железной дороги принимают участие в V открытом региональном чемпионате Worldskills Russia, сообщают в пресс-службе РЖД в ВС.

Соревнование молодых профессионалов пройдет в Иркутске с 17 по 21 февраля

18 юниоров в возрасте от 14 до 17 лет  выполняют конкурсные задания по компетенциям «R67J Train Driving – Управление локомотивом» и «05 Mechanical Engineering - Инженерный дизайн». 

В числе заданий – работа по сборке металлических конструкций промышленного оборудования, решение «кейсов» по правилам технической эксплуатации железных дорог, выполнение практических задач в кабине машиниста, а также применение навыков и нормативных инструкций при выходе из нестандартной ситуации. 

Действия конкурсантов по стандартам WorldSkills оценивают эксперты: преподаватели специальных и общеобразовательных дисциплин учебных заведений Иркутской области и Республики Бурятия. По итогам чемпионата будет сформирована сборная команда Иркутской области для участия в Чемпионатах последующих уровней. 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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