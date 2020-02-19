Какие проблемы беспокоят россиян в 2020 году?

В рамках опроса, проведенного исследовательским холдингом Ромир, россиян попросили ответить на вопрос: “Какие проблемы нашего общества беспокоят вас больше всего?”

На протяжение всего периода наблюдений больше всего россиян беспокоит бедность и низкие зарплаты (18%), рост цен и инфляция (16%). Пик беспокойства о росте цен пришелся на 2014 год – обострение экономического кризиса.

Реже всего россияне высказывают беспокойство о проблеме мигрантов (4%), международных и региональных проблемы (4%), а также о межэтнических проблемах внутри страны (3%).

Начиная с 2016 года стабильно растет озабоченность международной обстановкой (c 2% до 4%), а с 2017 года – проблема мигрантов (также с 2% до 4%). В то же время, с 2017 года наблюдается снижение обеспокоенности уровнем преступности (с 8% до 6%).

Наибольший рост продемонстрировала доля россиян, которых больше всего беспокоят задержки с выплатой з/п и пенсий (с 3% до 5%), а наибольшее падение - доля россиян, которых беспокоит рост цен/инфляция (с 19% до 16%).