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В Иркутской области запретили продажу снюса и электронных сигарет несовершеннолетним

19 февраля 2020

Проектом закона также устанавливается запрет на продажу несовершеннолетним бестабачных курительных смесей, в частности, снюса. Об этом сообщают в пресс-службе городского парламента.

Аналогичные законопроекты приняты в 26 субъектах Российской Федерации.

Председатель комитета по здравоохранению и социальной защите Александр Гаськов рассказал, что на федеральном уровне в первом чтении принят законопроект, также ограничивающий продажу электронных сигарет и курительных смесей несовершеннолетним, которым, в том числе, будет учитываться продажа в сети Интернет. После принятия его в окончательном чтении региональное законодательство будет приведено в соответствие.

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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