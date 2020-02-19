В Иркутской области запретили продажу снюса и электронных сигарет несовершеннолетним

Проектом закона также устанавливается запрет на продажу несовершеннолетним бестабачных курительных смесей, в частности, снюса. Об этом сообщают в пресс-службе городского парламента.

Аналогичные законопроекты приняты в 26 субъектах Российской Федерации.

Председатель комитета по здравоохранению и социальной защите Александр Гаськов рассказал, что на федеральном уровне в первом чтении принят законопроект, также ограничивающий продажу электронных сигарет и курительных смесей несовершеннолетним, которым, в том числе, будет учитываться продажа в сети Интернет. После принятия его в окончательном чтении региональное законодательство будет приведено в соответствие.