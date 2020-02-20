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Бетонный завод разместят в Тулуне к середине апреля

20 февраля 2020

Две площадки для размещения бетонного завода подобраны в Тулуне, где весной начнётся масштабное строительство и восстановление пострадавших от наводнения объектов, сообщают в городской администрации.

Этот вопрос обсудили на заседании штаба по координации мероприятий, направленных на ликвидацию последствий наводнения, произошедшего в 2019 году на территории Иркутской области. Он прошел под руководством исполняющего обязанности Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. 

- Мы должны предоставить пострадавшим жителям новые дома и квартиры до 15 августа и восстановить социальные объекты в соответствии с созданным планом-графиком. Эта работа для меня является приоритетной. Я уверен, что иркутские строители с ней справятся, – сказал Кобзев. 

Создание бетонного завода позволит обеспечить беспрерывную работу строителей и снизить стоимость возведения домов и социальных объектов. Для уменьшения стоимости производства бетона принято решение изыскать возможность использовать инертные материалы – щебень и песок – на местных карьерах. 

Компания, которая будет устанавливать завод, изготовила образцы бетона с материалами, полученными на местных месторождениях. В ближайшее время проведут его испытание на прочность.  

В пострадавших от наводнения территориях необходимо построить 155 социальных объектов, защитные дамбы, объекты жилищно-коммунальной сферы, а также жильё. В микрорайоне Берёзовая Роща в ближайшее время начнёт работать ещё один подрядчик. Для ускорения строительства многоэтажных домов в микрорайоне Угольщиков принято решение о привлечении сразу нескольких компаний. 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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