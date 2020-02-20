БайкалИнвестБанк завершил сделку по продаже кредитного портфеля МСП Банку

АО «БайкалИнвестБанк» совместно с АО «БАНК РЕАЛИСТ» завершили сделку по продаже кредитного портфеля субъектов малого и среднего предпринимательства МСП Банку, что способствует в дальнейшем в рамках расширения практики мультиоригинаторной секьюритизации размещению МСП Банком облигаций, обеспеченных собственным портфелем кредитов субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе приобретенных в результате данной сделки.



«Для нас эта сделка – первый шаг к дальнейшему сотрудничеству с одной из ведущих кредитных организаций в России», – подчеркнула Председатель Правления АО «БайкалИнвестБанк» Надежда Бобылева.



Председатель Правления АО "БАНК РЕАЛИСТ" Сергей Давымока, комментируя сделку, отметил: «Развитие рыночных механизмов рефинансирования портфелей кредитов малого и среднего предпринимательства является мощным финансовым инструментом и еще одним аргументом в пользу качественного взаимодействия банков с представителями малого и среднего бизнеса в России».



Заместитель председателя правления АО «МСП Банк» Олег Князев отметил: «Механизм секьюритизации в рамках мультиоригинаторной платформы стимулирует российские банки кредитовать сектор МСП, имея возможность использовать сформированные портфели для привлечения новой ликвидности с рынка».