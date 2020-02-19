Альфа-Банк, УК «Альфа-Капитал» и X5 Retail Group предложили розничный ЗПИФ недвижимости

Альфа-Банк, УК «Альфа-Капитал» совместно с X5 Retail Group предложили своим клиентам розничный ЗПИФ (закрытый паевой инвестиционный фонд) недвижимости «Альфа-Капитал Арендный поток». Это первый розничный ЗПИФ, который позволит инвестировать в стрит-ритейл — коммерческую недвижимость небольших площадей, причем сделку можно будет оформить полностью онлайн.

ЗПИФ планирует инвестировать в объекты стрит-ритейла, обеспеченные долгосрочными договорами аренды с X5 Retail Group. Торговые площади расположены в регионах с высокой ликвидностью недвижимости, включая Москву и Санкт-Петербург, что дает возможность диверсифицировать портфель. В силу небольшой площади и удачного расположения такие объекты привлекательны для арендаторов, что позволяет обеспечить стабильный денежный поток от аренды помещений. В соответствии с правилами фонда, доход рассчитывается ежемесячно, выплата дохода производится в течение 30 календарных дней, что также является новинкой на рынке розничных фондов такого типа.

«Мы рады предложить нашим клиентам инвестиционный продукт, который позволит диверсифицировать свои активы за счет экспозиции портфеля на коммерческую недвижимость, а также получать ежемесячный доход до 10% годовых в рублях. В условиях снижающийся ставок по депозитам такое выгодное предложение очень своевременно», — комментирует руководитель розничного бизнеса Альфа-Банка Майкл Тач.

«Альфа-Капитал стремится лидировать, удивлять клиентов инновациями в продуктовой линейке и в том числе последовательно развивать направление альтернативных инвестиций, не коррелирующих напрямую с рынком ценных бумаг. Первым уникальным продуктовым решением, которое мы предлагаем в этом году, стал фонд для массового инвестора, который мы запускаем совместно с X5 Retail Group при поддержке Альфа-Банка. Важно отметить, что продукт будет доступен и онлайн, что впервые для такого формата фондов. Уверена, что это новое решение будет интересно широкому кругу клиентов, которые стремятся получать регулярно и на длительном горизонте стабильный арендный поток», — отметила Ирина Кривошеева, генеральный директор УК «Альфа-Капитал».

«Мы приветствуем запуск нового инновационного финансового продукта УК „Альфа-Капитал“ с участием Альфа-Банка. Надеемся, что ЗПИФ „Альфа-Капитал Арендный поток“, запущенный на основе площадей, арендуемых Х5 Retail Group под магазины „Пятерочка“, будет популярен у массового инвестора», — отметила главный финансовый директор X5 Retail Group Светлана Демяшкевич.

ЗПИФ недвижимости «Альфа-Капитал Арендный поток» находится в процессе формирования и планируется к запуску в марте 2020 года. Паи фонда можно будет приобрести онлайн через цифровые сервисы Альфа-Банка и «Альфа-Капитала», а также в отделениях банка и управляющей компании.