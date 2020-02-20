Альфа-Банк нарастил количество клиентов малого бизнеса на четверть

В 2019 году число клиентов малого бизнеса в Альфа-Банке выросло на 26% и достигло полумиллиона. Рыночная доля банка в этом сегменте за год увеличилась с 8% до 11%*.

Альфа-Банк выбирают компании и предприниматели с активным, развивающимся бизнесом.

Так, суммарные обороты по счетам клиентов за год увеличились на 37%. Прирост обеспечили платежи в адрес контрагентов и в бюджет, валютные операции импортеров и экспортеров, а также расчеты пластиковыми и цифровыми бизнес-картами Альфа-Банка.

Еще одним драйвером роста является торговый и интернет-эквайринг, объемы которого выросли более чем двукратно.

Кредитный портфель малого и микробизнеса увеличился в 2,6 раз — до 25 млрд рублей.

Это результат запуска «кредитной фабрики» для малого бизнеса. В 2019 году Альфа-Банк расширил линейку кредитов для малого и микробизнеса, предложив экспресс-овердрафты на случай непредвиденных расходов, быстрые беззалоговые кредиты, крупные кредиты под залог активов и имущества, а также уникальную для рынка кредитную карту со ставкой 1% в месяц.

«Начиная обслуживать малый бизнес 10 лет назад, мы поставили цель создать лучшие сервисы для предпринимателей в России. И нам это удалось. Свидетельство тому —полмиллиона клиентов, выбравших Альфа-Банк для ежедневного сопровождения бизнеса. Мы не ограничиваемся классическим банковским обслуживанием, наша философия — предоставить клиентам максимум инструментов для развития и опережения конкурентов. Это полноценный функционал банка в мобильном телефоне, позволяющий управлять бизнесом круглосуточно из любой точки мира, контроль рисков и защита от ненадежных контрагентов, безопасная и технологичная инфраструктура для расчетов и заключения сделок. Мы постоянно совершенствуем наши процессы и сервисы, создавая для клиентов комфортную среду ведения бизнеса», — прокомментировал руководитель блока «Малый бизнес» Альфа-Банка Денис Осин.

В сегментации Альфа-Банка к малому бизнесу относятся ИП и юрлица с выручкой до 350 млн рублей в год.

*— согласно расчетам Альфа-Банка на основе данных ЕГРИП/ ЕГРЮЛ о количестве ИП и микропредприятий в России, подавших ненулевую отчетность