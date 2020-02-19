«Сбербанк-АСТ» и Республика Мордовия договорились о совместной работе

«Сбербанк-АСТ» (входит в экосистему Сбербанка) и Правительство Республики Мордовия подписали соглашение о взаимодействии в интересах обеспечения государственных нужд региона посредством проведения закупок в электронной форме на площадке «Сбербанк-АСТ». Подписи под документом поставили генеральный директор ЗАО «Сбербанк-АСТ» Николай Андреев и Председатель Правительства Республики Мордовия Владимир Сушков.

ЗАО «Сбербанк-АСТ» и Республика Мордовия объединяют усилия для достижения прозрачных договоренностей, выработки общей позиции для повышения эффективности и обеспечения открытости закупочной деятельности. Это станет возможным благодаря использованию инновационных электронных систем организации закупок и внедрению интегрированных информационных систем.

Регион заинтересован в поддержке электронной торговой площадки (ЭТП) и ее накопленном опыте для достижения высокого уровня профессионализма своих заказчиков, сокращения временных и иных затрат по поиску поставщиков и заключению контрактов, обоснования начальных цен контрактов, повышения экономии бюджетных средств за счет конкуренции предложений. Локальные поставщики, в том числе субъекты малого и среднего предпринимательства, также смогут воспользоваться проверенными механизмами ЭТП.

Николай Андреев, генеральный директор ЗАО «Сбербанк-АСТ»:

«Это соглашение еще раз подтверждает, что заказчики постоянно развивают свои внутренние закупочные системы и ищут лучшие практики. Нам приятно, что Республика Мордовия будет опираться на наш накопленный опыт ведущей ЭТП страны. При этом в регионе понимают, что эффективная система госзакупок оказывает влияние на всю экономику региона и его инвестиционную привлекательность, задает высокие стандарты экономических отношений между участниками. Мы готовы предоставить наши услуги и сервисы, обучение и постоянную поддержку, а также доступ к экосистемным продуктам Сбербанка для достижения целей развития региона. Мы ожидаем плодотворного сотрудничества, обратной связи от заказчиков и поставщиков».

Основными направлениями взаимодействия с Республикой Мордовия станут организация и проведение закупок в электронной форме, формирование нормативной базы регионального уровня для реализации соглашения, взаимное информирование, консультирование и сотрудничество по вопросам проведения закупок и применения электронной подписи.

ЗАО «Сбербанк-АСТ» открыто к сотрудничеству и предложениям о совместной работе, а также работает в партнерстве со многими регионами страны. Площадка отвечает на многочисленные запросы заказчиков и поставщиков субъектов, выступает организатором и соорганизатором мероприятий практической направленности, предоставляет все возможности для обучения и постоянного развития специалистов сферы закупок. Как лидер сферы электронных торгов, «Сбербанк-АСТ» постоянно обновляет свои сервисы и услуги, чтобы полностью соответствовать актуальным требованиям и обеспечивать своим клиентам все доступные возможности для совершенствования государственных, муниципальных, корпоративных и малых закупок на платформе SberB2B.