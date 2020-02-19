Михаил Задорнов: «НПФ «Открытие» показал лучшие результаты по инвестированию среди крупнейших пенсионных фондов России»

Совет директоров НПФ «Открытие» утвердил результаты инвестирования средств пенсионных накоплений, размещения пенсионных резервов, а также принял решение о распределении дохода на счета клиентов по итогам 2019 г.

На счета застрахованных лиц НПФ «Открытие» по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) начислен доход по ставке 10,55% годовых1, что более чем в три раза превышает показатель инфляции (3,0%2). Кроме того, этот результат превысил доходность расширенного инвестиционного портфеля (8,6%3) государственной корпорации ВЭБ.РФ, под управлением которой находятся средства граждан, не воспользовавшихся правом выбора управляющей компании или НПФ и формирующих свою накопительную пенсию в Пенсионном фонде России.

Накопленная доходность инвестирования средств пенсионных накоплений Фонда за время работы в системе ОПС (с 2005 по 2019 гг.) составила 192,96%, среднегодовая – 7,4%1.

На счета участников НПФ «Открытие» по договорам негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) начислен доход по ставке 8,05% годовых1.

«По итогам 2019 года НПФ «Открытие» не только вышел на лучшие показатели по инвестированию среди крупнейших НПФ, но и продемонстрировал самую высокую прибыль среди дочерних компаний банка «Открытие», – отмечает председатель Совета директоров НПФ «Открытие», президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов. – Это очень достойный результат, отражающий эффективность менеджмента и выстроенных бизнес-процессов».

«Оценивая результаты деятельности НПФ «Открытие», можно с уверенностью констатировать, что 2019 год стал для Фонда успешным по основным финансовым показателям. Фонд продемонстрировал высокую доходность клиентских счетов, что является следствием сбалансированной инвестиционной стратегии и эффективного управления инвестиционными портфелями, – комментирует генеральный директор НПФ «Открытие» Михаил Моторин. – В 2020 году Фонд будет стремиться к укреплению своих лидерских позиций на рынке и продолжит работать над повышением операционной эффективности и клиентоориентированности».

По итогам 2019 года НПФ «Открытие» продемонстрировал стабильный рост по всем показателям бизнеса1:

Совокупная прибыль Фонда составила 12,47 млрд руб.

На 31.12.2019 совокупные активы под управлением Фонда выросли на 6,65% и достигли 602,52 млрд руб., объемы пенсионных накоплений и пенсионных резервов — 516,08 млрд руб. и 67,41 млрд руб. соответственно.

Общее количество клиентов, доверивших Фонду управление своими пенсионными средствами, превышает 7,65 млн человек, из них 7,12 млн формируют накопительную пенсию и 535 тыс. являются участниками программ по НПО.

По данным на 31.12.2019, НПФ «Открытие» выплачивает пенсии 179,5 тыс. клиентов. Общий размер пенсионных выплат клиентам Фонда за 2019 год составил 9,52 млрд руб., из них 6,29 млрд руб. — по НПО и 3,23 млрд руб. — по ОПС4.

НПФ «Открытие», занимающий 2-е место по объему активов5, успешно проходит стресс-тестирование Банка России и входит в число наиболее устойчивых негосударственных пенсионных фондов.

1 Согласно внутренним данным Фонда. Бухгалтерская (финансовая) отчетность НПФ «Открытие» за 2019 г. будет опубликована на официальном сайте Фонда до 30.03.2020.

2 По данным Росстата.

3 По данным ПФР.

4 Без учета выплат правопреемникам и выплат выкупных сумм.

5 По данным Банка России на 30.09.2019.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.