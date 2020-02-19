Михаил Задорнов: «НПФ «Открытие» показал лучшие результаты по инвестированию среди крупнейших пенсионных фондов России»

Совет директоров НПФ «Открытие» утвердил результаты инвестирования средств пенсионных накоплений, размещения пенсионных резервов, а также принял решение о распределении дохода на счета клиентов по итогам 2019 г.
На счета застрахованных лиц НПФ «Открытие» по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) начислен доход по ставке 10,55% годовых1, что более чем в три раза превышает показатель инфляции (3,0%2). Кроме того, этот результат превысил доходность расширенного инвестиционного портфеля (8,6%3) государственной корпорации ВЭБ.РФ, под управлением которой находятся средства граждан, не воспользовавшихся правом выбора управляющей компании или НПФ и формирующих свою накопительную пенсию в Пенсионном фонде России.
Накопленная доходность инвестирования средств пенсионных накоплений Фонда за время работы в системе ОПС (с 2005 по 2019 гг.) составила 192,96%, среднегодовая – 7,4%1.
На счета участников НПФ «Открытие» по договорам негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) начислен доход по ставке 8,05% годовых1.
«По итогам 2019 года НПФ «Открытие» не только вышел на лучшие показатели по инвестированию среди крупнейших НПФ, но и продемонстрировал самую высокую прибыль среди дочерних компаний банка «Открытие», – отмечает председатель Совета директоров НПФ «Открытие», президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов. – Это очень достойный результат, отражающий эффективность менеджмента и выстроенных бизнес-процессов».
«Оценивая результаты деятельности НПФ «Открытие», можно с уверенностью констатировать, что 2019 год стал для Фонда успешным по основным финансовым показателям. Фонд продемонстрировал высокую доходность клиентских счетов, что является следствием сбалансированной инвестиционной стратегии и эффективного управления инвестиционными портфелями, – комментирует генеральный директор НПФ «Открытие» Михаил Моторин. – В 2020 году Фонд будет стремиться к укреплению своих лидерских позиций на рынке и продолжит работать над повышением операционной эффективности и клиентоориентированности».
По итогам 2019 года НПФ «Открытие» продемонстрировал стабильный рост по всем показателям бизнеса1:
- Совокупная прибыль Фонда составила 12,47 млрд руб.
- На 31.12.2019 совокупные активы под управлением Фонда выросли на 6,65% и достигли 602,52 млрд руб., объемы пенсионных накоплений и пенсионных резервов — 516,08 млрд руб. и 67,41 млрд руб. соответственно.
- Общее количество клиентов, доверивших Фонду управление своими пенсионными средствами, превышает 7,65 млн человек, из них 7,12 млн формируют накопительную пенсию и 535 тыс. являются участниками программ по НПО.
- По данным на 31.12.2019, НПФ «Открытие» выплачивает пенсии 179,5 тыс. клиентов. Общий размер пенсионных выплат клиентам Фонда за 2019 год составил 9,52 млрд руб., из них 6,29 млрд руб. — по НПО и 3,23 млрд руб. — по ОПС4.
НПФ «Открытие», занимающий 2-е место по объему активов5, успешно проходит стресс-тестирование Банка России и входит в число наиболее устойчивых негосударственных пенсионных фондов.
1 Согласно внутренним данным Фонда. Бухгалтерская (финансовая) отчетность НПФ «Открытие» за 2019 г. будет опубликована на официальном сайте Фонда до 30.03.2020.
2 По данным Росстата.
3 По данным ПФР.
4 Без учета выплат правопреемникам и выплат выкупных сумм.
5 По данным Банка России на 30.09.2019.
Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.