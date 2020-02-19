Как работает банк Авангард в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге с 22 по 24 февраля 2020 г.

Режим работы офисов банка Авангард в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге с 22 по 24 февраля 2020 г.
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Москва и Московская область
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Касса при Центральном офисе
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22, 23 и 24 февраля – не работает
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Дополнительный офис «Рублевский»
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22, 23 и 24 февраля - с 10:00 до 21:30
перерыв – с 15:00 до 15:40
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Дополнительный офис «Якиманка»
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22, 23 и 24 февраля - с 10:00 до 18:00
без перерыва
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Дополнительный офис «Варшавский»
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22 февраля - с 10:00 до 18:00
перерыв – с 14:00 до 14:40
23 февраля – не работает
24 февраля – с 10:00 до 18:00
перерыв – с 14:00 до 14:40
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Дополнительный офис «Дмитровский»
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22 февраля - с 10:00 до 18:00
перерыв – с 14:00 до 14:40
23 февраля – не работает
24 февраля – с 10:00 до 18:00
перерыв – с 14:00 до 14:40
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Дополнительный офис «Спектр»
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22 февраля - с 09:30 до 21:15
перерыв – с 15:00 до 15:40
23 февраля – не работает
24 февраля – с 09:30 до 21:15
перерыв – с 15:00 до 15:40
проводятся только кассовые операции
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Дополнительный офис «На Грохольском»
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22 февраля - с 10:00 до 18:00
перерыв – с 14:00 до 14:40
23 февраля – не работает
24 февраля – с 10:00 до 18:00
перерыв – с 14:00 до 14:40
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Дополнительный офис «Большая Полянка»
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С 22 по 24 февраля – не работает
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Офисы «Авангард–Экспресс»
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№ 8817 (Тихорецкий бул., д. 1, стр. 70)
№ 8821 (Мичуринский пр., д. 9, корп. 3)
№ 8823 (Открытое ш., д. 9, стр. 1)
№ 8841 (Литовский б-р., д. 22)
№ 8846 (Алтуфьевское ш., д.95)
№ 8860 (Боровское ш., д. 35)
№ 8863 (ул. Адмирала Лазарева, д. 2)
№ 8866 (ул. Медынская, д. 7)
№ 8879 (МО, г. Балашиха, ш. Энтузиастов, д. 80, лит. Б1)
№ 8883 (Ленинградский пр., д. 76 а)*
№ 8888 (ул. Хабаровская, д. 15)
№ 8890 (ул. Кустанайская, д. 6)
№ 8894 (пр. Мира, д. 95, стр. 2)
№ 8896 (Солнцевский пр., д. 21)
№ 8903 (МКАД, 87 км, д. 8)
№ 8906 (ул. Б. Тульская, д. 2)
№ 8910 (МО, г. Лобня, Краснополянский пр–д, д. 2)
№ 8919 (Алтуфьевское ш., д. 8)
№ 8920 (ул. Вавилова, д. 3)
№ 8922 (ул. Люблинская, д. 153)
№ 8926 (Рублевское ш., д. 62)
№ 8927 (ул. Профсоюзная, д. 129А)
№ 8931 (МО, г. Долгопрудный, пр. Лихачевский, д. 64)
№ 8936 (Измайловское ш., д. 71А)
№ 8939 (МО, г. Люберцы, Новорязанское ш., д. 7)
№ 8943 (МО, г. Одинцово, Можайское ш., д. 159)
№ 8944 (МО, Люберецкий р–н, г.Люберцы, ул. Побратимов, д.7)
№ 8945 (МО, 24 км МКАД, вл. 1)
№ 8947 (Рязанский пр., д. 30, корп. 2)
№ 8948 (Зеленый пр., д. 62А)
№ 8953 (МО, г. Ногинск, ул. Трудовая, д. 11)
№ 8955 (ул. Митинская, д. 53)
№ 8956 (ул. Красная Пресня, д. 23, корп. Б, стр. 1)
№ 8959 (МО, г. Королев, ул. Коммунальная, д. 1)
№ 8960 (ул. Дубнинская, д. 30)
№ 8963 (МО, г. Видное, мкр. Солнечный, д. 10)
№ 8964 (ул. Широкая, д. 31)*
№ 8965 (Волгоградский пр., д. 73, стр. 1)*
№ 8968 (г.Солнечногорск, ул.Почтовая, д.17/8, пом.1)
№ 8969 (ул.Каховка, д.27)*
№ 8973 (ул.Енисейская, д.19, корп.1.)
№ 8976 (МО, Одинцовский р-н. пос.Новоивановское, ул.Западная, стр.4)
№ 8977 (Варшавское ш., д.152А)
№ 8981 (Рязанский проспект, дом 2, корп. 2)
№ 8985 (Ореховый б-р, д.14, корп.3)
№ 8988 (г.Щербинка, ул.Железнодорожная, д.44)
№ 8992 (МО, г. Котельники, 1-й Покровский проезд, д.5)
№8995 (МО, г.Мытищи, Осташковское ш., д.1)
№8996 (МО, г.Мытищи, Шараповский пр-д, вл. 2)
№8997 (Дмитровское ш., д.89)
№8998 (ул.Героев Панфиловцев, д.7)
№8999 (МО, Солнечногорский муниципальный район, городское поселение Андреевка, р.п. Андреевка, ул.Жилинская, стр.1, пом.2)
№9001 (г.Москва, п.Сосенское, Калужское ш., 21 км)
№9002 (Московская область, городской округ Красногорск, г. Красногорск, бульвар Строителей, стр. 5)
№9003 (МО, г.Химки, микрорайон «ИКЕА», корпус №4)
№9004 (Головинское ш., д. 5, корп. 1)
№9005 (Каширское ш., д.80)
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с 22 по 24 февраля – работают в обычном режиме
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№ 8835 (МО, г. Люберцы, п/о 3, д. 53–а)
№ 8856 (ул. Вешняковская, д. 17–а, стр. 1)
№ 8862 (Пролетарский пр-т, д.19, корп.1)
№ 8877 (ул. Лобненская, д.14)
№ 8892 (ул. Шоссейная, д. 34, стр. 1)
№ 8902 (Трубная пл., д. 2)
№ 8905 (ул. Театральная аллея, д. 3, стр. 1)
№ 8909 (ул. Саянская, д. 8а)
№ 8912 (ул. Профсоюзная, д. 56)
№ 8913 (ул. Вавилова, д. 66)
№ 8916 (ул. Марксистская, д. 38, стр. 1)
№ 8993 (Зеленоград, Савелкинский пр., д.8)
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22 февраля – работают в обычном режиме
23 февраля – проводятся только кассовые операции
24 февраля – работают в обычном режиме
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№ 8932 (МО, г. Мытищи, ул. Коммунистическая, д. 1)
№ 8935 (МО, Одинцовский р–н, пос. Горки–10, д. 30а)
№ 8937 (ул. Академика Варги, д. 8, корп. 1)
№ 8950 (Бесединское ш., вл.15 )
№ 8957 (МО, Красногорский р-н, у дер. Путилково)
№ 8970 (Новокуркинское шоссе, д.1)
№ 8971 (г.Сергиев Посад, ул.Кооперативная, д. 2.)
№ 8980 (МО, г. Красногорск, Волоколамское шоссе, дом 3, стр. 1)
№ 8983 (МО, г.Орехово-Зуево, ул.Ленина, д.78)
№ 8986 (МО, г.Серпухов, Борисовское ш., д.5)
№ 8987 (ул.Удальцова, д.42)
№ 8991 (МО, г.Реутов, шоссе Носовихинское, д. 45)
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22 - работают в обычном режиме
23 и 24 – проводятся только кассовые операции
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№ 8833 (ул. Плеханова, д. 20)
№ 8839 (МО, г. Долгопрудный, ул. Первомайская, д. 5)
№ 8852 (МО, г. Мытищи, ул. Мира, д.30)
№ 8854 (ул. Суздальская, д. 12А)
№ 8897 (МО, г. Щелково, Пролетарский пр., д. 4, корп. 3) – 24 не работает
№ 8954 (МО, г. Подольск, ул. Свердлова, д. 26)
№ 8961 (МО, г. Дмитров, ул. Загорская, д. 22) – 24 не работает
№ 8962 (МО, г. Лыткарино, ул. Парковая, стр.2) – 24 не работает
№ 8972 (МО, г.Электросталь, проспект Ленина, д.1в)
№ 8974 (пр-т Вернадского, д.105, корп.4)
№ 8994 (ул.Ключевая, д.6, корп.1)
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22 февраля – работают в обычном режиме
23 февраля – не работают
24 февраля – работают в обычном режиме
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№ 8850 (ул. Липецкая, д. 16/14)
№ 8864 (ул. Корнейчука, д. 54)
№ 8938 (ул. Академика Скрябина, д. 23)
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с 22 по 24 февраля – не работают
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Санкт-Петербург
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№0289 "На Ленинском"
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23 февраля – не работает
22, 24 февраля – с 10:00 до 18:00
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№0210 "На Лиговском"
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23 февраля – не работает
22 февраля – с 10:00 до 19:00
24 февраля – с 10:00 до 15:00
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№0251 " На Коломяжмском"
№0252 " В ТРК Лето"
№0254 " О`КЕЙ на Индустриальном"
№0258 "О`КЕЙ на Заневском"
№0260 “На проспекте Науки”
№0261 “На Выборгском”
№0264 "На Просвещения"
№0266 “В ТЦ Фиолент”
№0268 “На Савушкина”
№0269 “Мега-Дыбенко”
№0271 “Мега-Парнас”
№0274 “На Революции”
№0276 "На Новосмоленской"
№0279 “На Стачек”
№0286 "На Марата"
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22-24 февраля – работают в обычном режиме
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№0253 "Лента на Дальневосточном"
№0255 "Лента на Пулковском"
№0256 "На Руставели"
№0257 "На Хасанской"
№0273 "На Кондратьевском"
№0281 "На Богатырском"
№0284 “На Пятилеток”
№0288 "На Тихорецком"
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23 февраля – не работают
22,24 февраля работают в обычном режиме
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№0259 "О`КЕЙ на Савушкина"
№0287 "На Культуры"
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22 февраля работают в обычном режиме
23-24 февраля – не работают
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№0282 " На Энгельса"
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22-24 февраля – не работает