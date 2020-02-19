Как работает банк Авангард в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге с 22 по 24 февраля 2020 г.

Москва и Московская область

Касса при Центральном офисе

(ул. Садовническая, д. 12, стр. 1) 22, 23 и 24 февраля – не работает

Дополнительный офис «Рублевский» 22, 23 и 24 февраля - с 10:00 до 21:30 перерыв – с 15:00 до 15:40

Дополнительный офис «Якиманка» 22, 23 и 24 февраля - с 10:00 до 18:00 без перерыва

Дополнительный офис «Варшавский» 22 февраля - с 10:00 до 18:00 перерыв – с 14:00 до 14:40 23 февраля – не работает 24 февраля – с 10:00 до 18:00 перерыв – с 14:00 до 14:40

Дополнительный офис «Дмитровский» 22 февраля - с 10:00 до 18:00 перерыв – с 14:00 до 14:40 23 февраля – не работает 24 февраля – с 10:00 до 18:00 перерыв – с 14:00 до 14:40

Дополнительный офис «Спектр» 22 февраля - с 09:30 до 21:15 перерыв – с 15:00 до 15:40 23 февраля – не работает 24 февраля – с 09:30 до 21:15 перерыв – с 15:00 до 15:40 проводятся только кассовые операции

Дополнительный офис «На Грохольском» 22 февраля - с 10:00 до 18:00 перерыв – с 14:00 до 14:40 23 февраля – не работает 24 февраля – с 10:00 до 18:00 перерыв – с 14:00 до 14:40

Дополнительный офис «Большая Полянка» С 22 по 24 февраля – не работает

Офисы «Авангард–Экспресс»

№ 8817 (Тихорецкий бул., д. 1, стр. 70) № 8821 (Мичуринский пр., д. 9, корп. 3) № 8823 (Открытое ш., д. 9, стр. 1) № 8841 (Литовский б-р., д. 22) № 8846 (Алтуфьевское ш., д.95) № 8860 (Боровское ш., д. 35) № 8863 (ул. Адмирала Лазарева, д. 2) № 8866 (ул. Медынская, д. 7) № 8879 (МО, г. Балашиха, ш. Энтузиастов, д. 80, лит. Б1) № 8883 (Ленинградский пр., д. 76 а)* № 8888 (ул. Хабаровская, д. 15) № 8890 (ул. Кустанайская, д. 6) № 8894 (пр. Мира, д. 95, стр. 2) № 8896 (Солнцевский пр., д. 21) № 8903 (МКАД, 87 км, д. 8) № 8906 (ул. Б. Тульская, д. 2) № 8910 (МО, г. Лобня, Краснополянский пр–д, д. 2) № 8919 (Алтуфьевское ш., д. 8) № 8920 (ул. Вавилова, д. 3) № 8922 (ул. Люблинская, д. 153) № 8926 (Рублевское ш., д. 62) № 8927 (ул. Профсоюзная, д. 129А) № 8931 (МО, г. Долгопрудный, пр. Лихачевский, д. 64) № 8936 (Измайловское ш., д. 71А) № 8939 (МО, г. Люберцы, Новорязанское ш., д. 7) № 8943 (МО, г. Одинцово, Можайское ш., д. 159) № 8944 (МО, Люберецкий р–н, г.Люберцы, ул. Побратимов, д.7) № 8945 (МО, 24 км МКАД, вл. 1) № 8947 (Рязанский пр., д. 30, корп. 2) № 8948 (Зеленый пр., д. 62А) № 8953 (МО, г. Ногинск, ул. Трудовая, д. 11) № 8955 (ул. Митинская, д. 53) № 8956 (ул. Красная Пресня, д. 23, корп. Б, стр. 1) № 8959 (МО, г. Королев, ул. Коммунальная, д. 1) № 8960 (ул. Дубнинская, д. 30) № 8963 (МО, г. Видное, мкр. Солнечный, д. 10) № 8964 (ул. Широкая, д. 31)* № 8965 (Волгоградский пр., д. 73, стр. 1)* № 8968 (г.Солнечногорск, ул.Почтовая, д.17/8, пом.1) № 8969 (ул.Каховка, д.27)* № 8973 (ул.Енисейская, д.19, корп.1.) № 8976 (МО, Одинцовский р-н. пос.Новоивановское, ул.Западная, стр.4) № 8977 (Варшавское ш., д.152А) № 8981 (Рязанский проспект, дом 2, корп. 2) № 8985 (Ореховый б-р, д.14, корп.3) № 8988 (г.Щербинка, ул.Железнодорожная, д.44) № 8992 (МО, г. Котельники, 1-й Покровский проезд, д.5) №8995 (МО, г.Мытищи, Осташковское ш., д.1) №8996 (МО, г.Мытищи, Шараповский пр-д, вл. 2) №8997 (Дмитровское ш., д.89) №8998 (ул.Героев Панфиловцев, д.7) №8999 (МО, Солнечногорский муниципальный район, городское поселение Андреевка, р.п. Андреевка, ул.Жилинская, стр.1, пом.2) №9001 (г.Москва, п.Сосенское, Калужское ш., 21 км) №9002 (Московская область, городской округ Красногорск, г. Красногорск, бульвар Строителей, стр. 5) №9003 (МО, г.Химки, микрорайон «ИКЕА», корпус №4) №9004 (Головинское ш., д. 5, корп. 1) №9005 (Каширское ш., д.80) с 22 по 24 февраля – работают в обычном режиме



№ 8835 (МО, г. Люберцы, п/о 3, д. 53–а) № 8856 (ул. Вешняковская, д. 17–а, стр. 1) № 8862 (Пролетарский пр-т, д.19, корп.1) № 8877 (ул. Лобненская, д.14) № 8892 (ул. Шоссейная, д. 34, стр. 1) № 8902 (Трубная пл., д. 2) № 8905 (ул. Театральная аллея, д. 3, стр. 1) № 8909 (ул. Саянская, д. 8а) № 8912 (ул. Профсоюзная, д. 56) № 8913 (ул. Вавилова, д. 66) № 8916 (ул. Марксистская, д. 38, стр. 1) № 8993 (Зеленоград, Савелкинский пр., д.8) 22 февраля – работают в обычном режиме 23 февраля – проводятся только кассовые операции 24 февраля – работают в обычном режиме

№ 8932 (МО, г. Мытищи, ул. Коммунистическая, д. 1) № 8935 (МО, Одинцовский р–н, пос. Горки–10, д. 30а) № 8937 (ул. Академика Варги, д. 8, корп. 1) № 8950 (Бесединское ш., вл.15 ) № 8957 (МО, Красногорский р-н, у дер. Путилково) № 8970 (Новокуркинское шоссе, д.1) № 8971 (г.Сергиев Посад, ул.Кооперативная, д. 2.) № 8980 (МО, г. Красногорск, Волоколамское шоссе, дом 3, стр. 1) № 8983 (МО, г.Орехово-Зуево, ул.Ленина, д.78) № 8986 (МО, г.Серпухов, Борисовское ш., д.5) № 8987 (ул.Удальцова, д.42) № 8991 (МО, г.Реутов, шоссе Носовихинское, д. 45) 22 - работают в обычном режиме 23 и 24 – проводятся только кассовые операции

№ 8833 (ул. Плеханова, д. 20) № 8839 (МО, г. Долгопрудный, ул. Первомайская, д. 5) № 8852 (МО, г. Мытищи, ул. Мира, д.30) № 8854 (ул. Суздальская, д. 12А) № 8897 (МО, г. Щелково, Пролетарский пр., д. 4, корп. 3) – 24 не работает № 8954 (МО, г. Подольск, ул. Свердлова, д. 26) № 8961 (МО, г. Дмитров, ул. Загорская, д. 22) – 24 не работает № 8962 (МО, г. Лыткарино, ул. Парковая, стр.2) – 24 не работает № 8972 (МО, г.Электросталь, проспект Ленина, д.1в) № 8974 (пр-т Вернадского, д.105, корп.4) № 8994 (ул.Ключевая, д.6, корп.1) 22 февраля – работают в обычном режиме 23 февраля – не работают 24 февраля – работают в обычном режиме