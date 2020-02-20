Банк «Открытие»: больше половины россиян предпочитают получать деньги вместо подарков на 23 февраля и 8 марта

Банк «Открытие» провел всероссийский опрос и узнал, как россияне собираются отметить «гендерные» праздники 23 февраля и 8 марта, что хотят получить в подарок и что дарят сами, готовы ли брать кредиты ради того, чтобы поздравить родных и близких. Деньги и сертификаты — лучший подарок и для женщин, и для мужчин. При этом женщины больше любят дарить подарки, а мужчины – получать.
Женщины более активно, чем мужчины, поздравляют с гендерными праздниками. В том числе 99% женщин поздравляют с 8 марта родственниц и подруг. 95% мужчин поздравляют с 23 февраля друзей и родственников-мужчин. Только 5% мужчин и 3% женщин никого не поздравляют с Днем защитника Отечества. Только 2% мужчин и 1% женщин никого не поздравляют с Международным женским днем.
Вопреки расхожему мнению о любви женщин к подаркам, лишь 44% представительниц прекрасного пола больше любят получать их, чем дарить (54%). Мужчины (52%), наоборот, больше предпочитают получать подарки, чем дарить (43%).
Деньги однозначно являются самым желанным подарком как для мужчин на 23 февраля (хотят получить 57% респондентов), так и для женщин на 8 марта (их ждет на свой праздник 61% опрошенных дам). 29% мужчин хотят парфюмерию, 28% – мобильный телефон или гаджет, а одежду и обувь ждут только 15%. Женщины, кроме денег, которые «лидируют» в списке их предпочтений с большим отрывом, больше всего хотят на 8 марта цветы (38%), парфюмерию и косметику (33%), часы, ювелирные изделия и сувениры (32%).
При этом желания мужчин и женщин не очень совпадают с действительными подарками, которые они готовы дарить друг другу. 69% мужчин собираются подарить женщинам цветы, 34% – парфюмерию и косметику и только 25% – деньги. При этом женщины предпочитают дарить мужчинам на 23 февраля парфюмерию (46%), деньги или сертификат (40%) и одежду или обувь (35%).
Мужчины планируют потратить на подарок больше, чем женщины: 43% мужчин готовы раскошелиться в честь 8 марта на 1 000-3 000 рублей, в то время как 49% женщин планируют уложиться на 23 февраля в бюджет до 1000 рублей. При этом 57% мужчин и 53% женщин хотят потратить на гендерные праздники столько же, сколько в прошлом году, по 24% – больше и по 11% – меньше, чем в прошлом году.
27% мужчин и 25% женщин готовы воспользоваться кредитной картой или рассрочкой, чтобы купить подарки на гендерные праздники. При этом 64% мужчин и 68% женщин не намерены пользоваться для этого кредитными средствами.
Среди самых запомнившихся подарков на 8 марта участницы опроса называли, в частности, первую открытку ребенка, гладильную доску, капроновые колготки, мельнички для соли и перца. Мужчинам запомнились такие «дары» на 23 февраля, как щенок, ящик пива, перфоратор и чехлы в машину.
|
Что мужчины ждут на 23 февраля
|
Что женщины собираются дарить
|
Деньги, сертификат
|
57%
|
Парфюмерия
|
46%
|
Парфюмерия
|
29%
|
Деньги, сертификат
|
40%
|
Мобильный телефон, гаджет
|
28%
|
Одежда и обувь
|
35%
|
Спиртные напитки
|
26%
|
Спиртные напитки
|
28%
|
Часы, ювелирные изделия, сувениры
|
21%
|
Часы, ювелирные изделия, сувениры
|
11%
|
Книга
|
19%
|
Билеты на концерт, в театр
|
10%
|
Одежда и обувь
|
15%
|
Книга
|
10%
|
Билеты на концерт, в театр
|
13%
|
Мобильный телефон, гаджет
|
8%
|
Другое
|
1%
|
Другое
|
15%
|
Что женщины ждут на 8 марта
|
Что мужчины собираются дарить
|
Деньги, сертификат
|
61%
|
Цветы
|
69%
|
Цветы
|
38%
|
Парфюмерия, косметика
|
34%
|
Парфюмерия, косметика
|
33%
|
Деньги, сертификат
|
25%
|
Часы, ювелирные изделия, сувениры
|
32%
|
Часы, ювелирные изделия, сувениры
|
24%
|
Билеты на концерт, в театр
|
19%
|
Конфеты, спиртные напитки
|
17%
|
Мобильный телефон, гаджет
|
17%
|
Мобильный телефон, гаджет
|
15%
|
Бытовые приборы
|
13%
|
Бытовые приборы
|
14%
|
Одежда и обувь
|
11%
|
Книга
|
9%
|
Книга
|
8%
|
Билеты на концерт, в театр
|
9%
|
Конфеты, спиртные напитки
|
4%
|
Одежда и обувь
|
7%
|
Другое
|
5%
|
Другое
|
1%
Опрос проводился методом онлайн-интервью. Было опрошено 1000 мужчин и женщин в возрасте от 18-59 лет по всей России (структура выборки отражает население городов численностью от 100 тысяч человек). Статистическая погрешность опроса составляет +/-3%.
Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.