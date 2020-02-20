Банк «Открытие»: больше половины россиян предпочитают получать деньги вместо подарков на 23 февраля и 8 марта

Банк «Открытие» провел всероссийский опрос и узнал, как россияне собираются отметить «гендерные» праздники 23 февраля и 8 марта, что хотят получить в подарок и что дарят сами, готовы ли брать кредиты ради того, чтобы поздравить родных и близких. Деньги и сертификаты — лучший подарок и для женщин, и для мужчин. При этом женщины больше любят дарить подарки, а мужчины – получать.

Женщины более активно, чем мужчины, поздравляют с гендерными праздниками. В том числе 99% женщин поздравляют с 8 марта родственниц и подруг. 95% мужчин поздравляют с 23 февраля друзей и родственников-мужчин. Только 5% мужчин и 3% женщин никого не поздравляют с Днем защитника Отечества. Только 2% мужчин и 1% женщин никого не поздравляют с Международным женским днем.

Вопреки расхожему мнению о любви женщин к подаркам, лишь 44% представительниц прекрасного пола больше любят получать их, чем дарить (54%). Мужчины (52%), наоборот, больше предпочитают получать подарки, чем дарить (43%).

Деньги однозначно являются самым желанным подарком как для мужчин на 23 февраля (хотят получить 57% респондентов), так и для женщин на 8 марта (их ждет на свой праздник 61% опрошенных дам). 29% мужчин хотят парфюмерию, 28% – мобильный телефон или гаджет, а одежду и обувь ждут только 15%. Женщины, кроме денег, которые «лидируют» в списке их предпочтений с большим отрывом, больше всего хотят на 8 марта цветы (38%), парфюмерию и косметику (33%), часы, ювелирные изделия и сувениры (32%).

При этом желания мужчин и женщин не очень совпадают с действительными подарками, которые они готовы дарить друг другу. 69% мужчин собираются подарить женщинам цветы, 34% – парфюмерию и косметику и только 25% – деньги. При этом женщины предпочитают дарить мужчинам на 23 февраля парфюмерию (46%), деньги или сертификат (40%) и одежду или обувь (35%).

Мужчины планируют потратить на подарок больше, чем женщины: 43% мужчин готовы раскошелиться в честь 8 марта на 1 000-3 000 рублей, в то время как 49% женщин планируют уложиться на 23 февраля в бюджет до 1000 рублей. При этом 57% мужчин и 53% женщин хотят потратить на гендерные праздники столько же, сколько в прошлом году, по 24% – больше и по 11% – меньше, чем в прошлом году.

27% мужчин и 25% женщин готовы воспользоваться кредитной картой или рассрочкой, чтобы купить подарки на гендерные праздники. При этом 64% мужчин и 68% женщин не намерены пользоваться для этого кредитными средствами.

Среди самых запомнившихся подарков на 8 марта участницы опроса называли, в частности, первую открытку ребенка, гладильную доску, капроновые колготки, мельнички для соли и перца. Мужчинам запомнились такие «дары» на 23 февраля, как щенок, ящик пива, перфоратор и чехлы в машину.

Что мужчины ждут на 23 февраля Что женщины собираются дарить

на 23 февраля своим близким мужчинам Деньги, сертификат 57% Парфюмерия 46% Парфюмерия 29% Деньги, сертификат 40% Мобильный телефон, гаджет 28% Одежда и обувь 35% Спиртные напитки 26% Спиртные напитки 28% Часы, ювелирные изделия, сувениры 21% Часы, ювелирные изделия, сувениры 11% Книга 19% Билеты на концерт, в театр 10% Одежда и обувь 15% Книга 10% Билеты на концерт, в театр 13% Мобильный телефон, гаджет 8% Другое 1% Другое 15%

Что женщины ждут на 8 марта Что мужчины собираются дарить

на 8 марта своим близким женщинам Деньги, сертификат 61% Цветы 69% Цветы 38% Парфюмерия, косметика 34% Парфюмерия, косметика 33% Деньги, сертификат 25% Часы, ювелирные изделия, сувениры 32% Часы, ювелирные изделия, сувениры 24% Билеты на концерт, в театр 19% Конфеты, спиртные напитки 17% Мобильный телефон, гаджет 17% Мобильный телефон, гаджет 15% Бытовые приборы 13% Бытовые приборы 14% Одежда и обувь 11% Книга 9% Книга 8% Билеты на концерт, в театр 9% Конфеты, спиртные напитки 4% Одежда и обувь 7% Другое 5% Другое 1%

Опрос проводился методом онлайн-интервью. Было опрошено 1000 мужчин и женщин в возрасте от 18-59 лет по всей России (структура выборки отражает население городов численностью от 100 тысяч человек). Статистическая погрешность опроса составляет +/-3%.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.