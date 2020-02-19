Банком УРАЛСИБ сообщил об изменении тарифов по банковским картам и накопительным счетам

С 3 марта 2020 года вступают в силу изменения в тарифах по банковским картам и накопительным счетам для физических лиц.

По ряду дебетовых карт, выпущенных Банком УРАЛИСБ, комиссия за выдачу наличных денежных средств в пунктах выдачи наличных и банкоматах сторонних банков, расположенных на территории Российской Федерации, составит:

при сумме снятия от 3 000 рублей/60 у.е. включительно – 0 рублей/ 0 у.е.;

при сумме операции до 3 000 рублей/60 у.е. – 99 рублей/ 2 у.е.

Кроме того, меняются ставки по начислению процентов на остаток по картам «Прибыль» и «Копилка», а также по накопительным счетам «Турбо», «Приоритет», «Статус» и «Прайвет».

Также меняется принцип расчета процентов по карте «Прибыль». Проценты будут начисляться по итогам расчетного периода, исходя из ежедневного фактического остатка на счете.

Указанные изменения не коснутся карт, выпущенных в рамках договоров о реализации зарплатных проектов, карт "Почетный пенсионер", карт ПС МИР, выпущенных в рамках Тарифного плана "Бюджетный" и Социальной карты Башкорстостана.

Ознакомиться с обновленными тарифами можно ниже.

Тарифный план «Ежемесячный»

DOC, 222 КБ

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» для физических лиц «Обслуживание дебетовых карт «УРАЛСИБ|КОПИЛКА»

DOC, 195 КБ

Тарифный план «Акционный»

DOC, 197 КБ

«Обслуживание дебетовых карт MasterCard PayPass» Тарифный план «Ежемесячный.ПРИБЫЛЬ»

DOC, 198 КБ

«Обслуживание дебетовых карт Visa PayWave» Тарифный план «Ежемесячный.ПРИБЫЛЬ» VIsa

DOC, 196 КБ

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (за исключением Филиала «Южный») для физических лиц «Открытие и ведение накопительного счета (в российских рублях, долларах США)»

DOC, 103 КБ

Филиал «Южный» ПАО «БАНК УРАЛСИБ» для физических лиц «Открытие и ведение накопительного счета (в российских рублях, долларах США)»

DOC, 109 КБ