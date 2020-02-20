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Как работает Сбербанк в праздничные дни февраля и марта 2020 года

20 февраля 2020

В 2020 году 23 февраля выпадает на воскресенье, поэтому выходные в феврале будут «длинными» - с 22 по 24 февраля. 8 Марта также выпадает на воскресенье, а значит и в мартовские праздники нас ждут три дня выходных, с 7 по 9 марта. В период праздничных дней февраля и марта Сбербанк установил особый график работы офисов.

22 февраля 2020г. обслуживание клиентов производится в обычном режиме, сокращенным на 1 час.

23 февраля 2020г. - нерабочий праздничный день для всех подразделений банка, кроме дежурных*.

24 февраля 2020г. - нерабочий праздничный день для всех для всех подразделений банка, кроме дежурных*.

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25 февраля - нерабочий праздничный день для всех подразделений бурятского госб № 8601, читинского госб №8600 , госб 8586, остальные работают по графику вторника.

7 марта 2020г. обслуживание клиентов производится в обычном режиме, сокращенным на 1 час.

8 марта 2020г. - нерабочий праздничный день для всех подразделений банка, кроме дежурных*.

9 марта 2020г. - нерабочий праздничный день для всех подразделений банка, кроме дежурных*.

Список дежурных офисов Сбербанка*


/ Сибирское Информационное Агентство /
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