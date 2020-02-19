Как работает Ланта-Банка 21-24 февраля 2020 года

Ланта-Банк обращает внимание на изменение режима работы офисов в предстоящие дни.

21 февраля, в пятницу, абсолютное большинство офисов банка работает по своему обычному графику.

Дни с 22 по 24 февраля включительно будут выходными во всех подразделениях банка за исключением офисов в Красноярске (ул.9 мая, д.12, пом. №462) и Новосибирске (Октябрьская магистраль, д. 2), которые будут обслуживать клиентов 22 февраля с 9:00 до 16:00 по местному времени и офиса в Бодайбо, который будет открыт 22 февраля с 9:00 до 14:00.

С 25 февраля все офисы банка вернутся к обычному режиму работы.