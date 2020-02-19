Связь-Банк с 1 марта 2020 года изменит условия Программы лояльности "Признание"

С 01 марта 2020 года вводятся в действие изменения в Условия Программы лояльности "Признание", согласно которым срок действия бонусных баллов уменьшается с 6 до 1 месяца с даты их отражения на бонусном счете в личном кабинете участника Программы лояльности.

Бонусные баллы, начисленные участникам Программы лояльности более 2 месяцев назад (до 01.01.2020), будут обнулены.

Бонусные баллы, накопленные участниками Программы лояльности с 01.03.2020, будут иметь срок действия (время, за которое участник Программы может обменять баллы на товары/услуги) не более 1 месяца.

Изменение относится ко всем клиентам, зарегистрированным в Программе лояльности "Признание" с даты начала её действия.

С новой редакцией Условий Программы лояльности «Признание» можно ознакомиться по ссылке https://www.sviaz-bank.ru/service/priznanie-goods/usl-priznanie/.