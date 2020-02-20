Составлен рейтинг регионов России по выручке КФХ и доходу с отраслей

Вклад крестьянских (фермерских) хозяйств в производство товарной массы АПК в масштабах всей России оценивается в 12,9%. Наибольшую роль в выручку КФХ вносит Южный федеральный округ, а основную ее часть обеспечивает растениеводство. РСХБ проанализировал выручку федеральных округов и отдельных регионов и выяснил, как она распределяется между отраслями с/х, какие субъекты федерации больше всего сконцентрированы на том или ином направлении и какова их выручка в расчете на одно КФХ.

Значительные агроклиматические и рыночные различия определяют разницу макрорегионов России в эффективности ведения микробизнеса в АПК.

Первое место по выручке сегмента КФХ занимают аграрии Южного федерального округа, отличающегося благоприятными климатом и близостью к экспортным каналам, а значит и максимальными ценами на продукцию. На данный округ пришлось около 182 млрд рублей выручки, или 29% от всероссийского объема. Чуть более одной пятой (142 млрд рублей, 22%) досталось КФХ Приволжского федерального округа, еще одного традиционно аграрного региона России. Третье место заняли фермеры Центрального федерального округа (14%), которые немного опередили коллег из Сибири и Северного Кавказа. По 5% набрали КФХ на Дальнем Востоке и на Урале. Северо-Запад страны пока что имеет наименьшую выручку в фермерском движении: округ занял последнее, 8-е место с результатом 9,6 млрд рублей, что эквивалентно 2% от общего показателя.

«Примечательно, что удельный вес некоторых субъектов Федерации сравним и превосходит вклад целых округов. Так, безусловным лидером по выручке среди регионов стал Краснодарский край – более 66 млрд. рублей, или 10,4% от всероссийского объема, что лишь немногим меньше, чем суммарный показатель ДФО, УФО и СЗФО. Вторым среди регионов идет Ростовская область (51 млрд. рублей, 8%), третьим – Саратовская область (39 млрд. рублей, 6,1%)», – отметил заместитель руководителя центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Дмитрий Жиляков.

Главным источником выручки для российских КФХ выступает растениеводство, которое принесло им более ¾ выручки (78,5%) в масштабах всей России – порядка 499 млрд рублей. На животноводство пришлось 136,4 млрд. рублей, или 21,5%.

Финансовая опора на растениеводство наблюдается во всех восьми федеральных округах, от 52,7% в СЗФО до 87,3% в ЮФО, при этом доля растениеводства закономерно особенно высока в регионах, благоприятных для земледелия. Животноводство наиболее близко к растениеводству по выручке в СЗФО (47,3%), а также СКФО, где развито разведение молочного и мелкого рогатого скота (39,6%).

Распределение выручки КФХ между растениеводством и животноводством

Федеральный округ Выручка с растениеводства,

млн. рублей Доля растениеводства

в выручке Выручка с животноводства

млн. рублей Доля животноводства

в выручке ЮФО 158 800 87,3% 23 093 12,7% ПФО 110 346 77,7% 31 601 22,3% ЦФО 77 486 84,1% 14 670 15,9% СФО 58 034 77,3% 17 013 22,7% СКФО 42 930 60,4% 28 129 39,6% ДВО 22 207 67,3% 10 786 32,7% УФО 24 316 78,7% 6 585 21,3% СЗФО 5 044 52,7% 4 533 47,3%

Самый большой вклад в общероссийский объем выручки в сегменте растениеводства создают Краснодарский край (62 млрд. рублей), Ростовская (46,9 млрд. рублей) и Саратовская (36,4 млрд. рублей) области, КФХ которых совокупно создают 29,1% национальной выручки в данном направлении.

Наибольший вклад во всероссийский объем выручки по животноводству вносят Дагестан (12,1 млрд. рублей), Татарстан (8,4 млрд. рублей) и Калмыкия (6,5 млрд. рублей) – 19,1% от национального показателя.

С точки зрения доли выручки, которую фермерам региона приносят две отрасли, по растениеводству лидируют Курская область (94,6%), Амурская область (94,1%) и Краснодарский край (93,8%), а по животноводству – Москва (89,3%), Дагестан (88,5%) и Мурманская область (86,2%).

Средняя выручка в расчете на одно КФХ в целом по России составляет 7,05 млн. рублей, при этом наибольшая она в УФО – 9,75 млн. рублей, на втором месте ЦФО – 8,68 млн. рублей, на третьем ЮФО – 8,14 млн. рублей, на четвертом ПФО – 8,07 млн. рублей. В остальных четырех федеральных округах данный показатель ниже всероссийского: в СФО она составляет 6,73 млн. рублей, в ДФО – 5,3 млн. рублей, в СКФО – 4,31 млн. рублей и, наконец, замыкает список СЗФО с результатом 3,75 млн. рублей.