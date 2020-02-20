ИЛМиТ, Русал и МИСиС создали уникальные элементы протеза для рук

Элементы протеза для рук изготовлены из новых суперлёгких и прочных алюминиевых сплавов благодаря 3D-печати, сообщает Life.ru.

— Основное преимущество в том, что можно получить изделие, близкое по форме к конечному с минимальной обработкой. При этом точность изготовления у нас — это порядка 200 микрон на алюминиевых сплавах, — рассказывает директор Департамента аддитивных технологий.

По его словам, такая точность исполнения позволяет выпускать изделие без необходимости применять какую бы то ни было механическую обработку конечной детали. И, что не менее важно, аддитивные технологии значительно сокращают сроки изготовления элементов протеза, даже с учётом индивидуальных особенностей человека.

Механически такие элементы изготавливаются от одного до шести месяцев, а благодаря 3D-печати — всего за 40 минут. Кроме того, благодаря послойному сплавлению металлических порошков такое изделие примерно в шесть раз прочнее и в десятки раз дешевле литых аналогов.

— Сейчас нами разработано более семи материалов — это наши оригинальные разработки. Помимо того что разрабатываем материал, у нас здесь есть свой инжиниринговый центр, у нас есть замкнутый цикл, мы можем сами производить порошки, — говорит директор по науке

Таких результатов институт смог добиться всего за три года. ИЛМиТ был создан в 2017 году в сотрудничестве "Русала" с МИСиС при поддержке Алюминиевой ассоциации, Минпромторга и Минобрнауки.

При этом учёные не останавливаются на достигнутом. В будущем детали, выполненные из алюминиевых порошков, могут быть использованы в авиационно-космической, автомобильной и других отраслях.