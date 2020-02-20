Спрос на алюминиевую упаковку в России рекордно вырос

Производители отмечают, что она активно вытесняет с рынка некогда самый популярный вид упаковки — пластиковые контейнеры, сообщает Life.ru.

По словам производителей, в комбинированных контейнерах на основе алюминиевой фольги и полипропиленовой плёнки еда может храниться до трёх лет, а сам продукт можно в любой момент безопасно разогреть в духовке.

Сама фольга при этом абсолютно безвредна и нетоксична (в отличие от пластика), а значит — не наносит никакого вреда здоровью. Кроме того, после использования такую упаковку легко переработать и заново пустить в производство. Но и это не всё. Как рассказал директор по продажам упаковочных материалов компании "Русал" Владислав Сабанцев, упаковка из алюминиевой фольги позволяет хранить еду в разных температурных режимах.

Сырьё для фольги также получают на экологически чистом производстве. Директор Департамента российских продаж фольги компании "Русал" Татьяна Аджима пояснила, что компания продвигает свою торговую марку ALLOW — так называемый зелёный алюминий.

Отдельно отмечается, что крупнейшим производителем фольги в стране по-прежнему остаётся "Русал". Кроме того, производители фольги отмечают, что из-за высокого спроса ассортимент товаров из алюминия расширили в пять раз.