Иркутская область занимает 63 место в рейтинге российских регионов по качеству жизни

СК "Сбербанк Страхование" также выяснила, что Иркутская область входит в ТОП-15 регионов России по количеству застрахованного жилья.

Составители Рейтинга российских регионов по качеству жизни проанализировали 70 показателей, характеризующих основные аспекты качества жизни в регионе. Среди них уровень доходов жителей, жилищные условия и безопасность проживания.

Иркутская область считается довольно благополучным российским регионом и занимает 63 место в рейтинге (за 2019 год область поднялась на 5 позиций). Интересно, что сами жители Иркутской области многое делают для того, чтобы жить в комфорте.

По данным СК “Сбербанк страхование”, они чаще, чем жители других регионов, страхуют свое жилье от непредвиденных обстоятельств - область занимает 10 место по России по количеству застрахованных квартир. “Жители Иркутской области осознали, что проще позаботиться о своей недвижимости заранее, чем нести огромные убытки, если с ней что-либо случится.

Средняя стоимость страхования в городе составляет 3 067 рублей в год, это 256 рублей в месяц - стоимость двух чашек кофе. Но если в квартире случится пожар или ее затопит, владелец получит страховое возмещение ущерба в пределах установленных лимитов”, - отмечает Василий Александров, операционный директор СК "Сбербанк страхование".

В целом по России данные по страхованию жилья во многом коррелируют с рейтингом регионов по качеству жизни.

Так, самым благополучным регионом стала Москва - и она же занимает первое место по количеству застрахованного жилья. Второй по качеству жизни - Санкт-Петербург (3 место по страхованию жилья), третий - Московская область (2 место по страхованию). Также в ТОП-10 регионов, где россияне страхуют жилье чаще всего, входят Краснодарский и Пермский края, Самарская, Ростовская, Свердловская, Нижегородская и Иркутская области.

По данным СК “Сбербанк страхование”, самые частые неприятности, которые случаются с жильем, - это заливы при коммунальных авариях, на них приходится 70% от доли рисков по страховым случаям. Средняя стоимость ущерба от залива составляет примерно 100-150 тыс. рублей. Пожары составляют 11% от всех рисков, однако выплаты по ним обычно более крупные (в среднем около 400 тыс. рублей), поскольку огонь, как правило, уничтожает большую часть имущества. Выплаты в связи с кражей имущества в среднем составляют около 200 тыс.руб.