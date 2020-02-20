Треть проданных автомобилей в России – с полным приводом

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в прошлом году в РФ продали 566 тыс. новых легковых автомобилей с полным приводом.

На их долю пришлось 34,7% от всего объема российского рынка, или каждая третья.

Между тем, самыми популярными в стране остаются переднеприводные автомобили, которым принадлежит 64,5% рынка. По итогам 2019 года это эквивалентно 1 млн 054 тыс. реализованных экземпляров.

Соответственно оставшиеся 0,8%, или немногим более 12 тыс. единиц, составляют продажи легковых машин с задним приводом. Быстро узнать актуальную стоимость полноприводного (и не только) автомобиля на рынке – с помощью калькулятора «Оценка авто».