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Жительница Тайшета оплатила долг в 180 тыс. рублей, чтобы не лишиться премии

20 февраля 2020

Она не оплачивала счета за коммунальные услуги на протяжении трех лет. Накопленная сумма долга составила более 180 тыс. рублей.

В УФССП по Иркутской области сообщают, что у них на исполнении находилось 20 исполнительных производств о взыскании задолженности в пользу управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций с гражданки.

О возбуждении исполнительных производств судебный пристав-исполнитель уведомил должника. Также предупредил о применении комплекса мер принудительного характера в случае неисполнения долговых обязательств, в числе которых обращение взыскания на денежные средства на расчетных счетах.

Поскольку гражданка ожидала перечисления крупного вознаграждения от работодателя, она изыскала возможность и оплатила долг по ЖКХ, чтобы в дальнейшем беспрепятственно распоряжаться находящими на банковском счете деньгами.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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