«СберДевайсы» выпустили свое первое устройство

Компания разработала ТВ-приставку для онлайн-кинотеатра Okko.

В выпуске устройства участвуют и другие компании экосистемы Сбербанка, и, по мнению экспертов, оно станет успешным, если в него интегрируют дополнительные функции, сообщает РБК.



Это небольшое устройство размером 77x53x16 мм, которое подключается к телевизору через HDMI-кабель и к интернету через Wi-Fi, управляется с помощью пульта. Пользователь получает возможность смотреть на телевизоре контент онлайн-кинотеатра Okko, сервиса YouTube, а также 160 ТВ-каналов с возможностью записи программ для отложенного просмотра.

При этом устройством можно управлять в том числе с помощью голосовых команд через микрофон на пульте. Производство ТВ-приставки осуществляется в Китае. Константин Круглов не назвал размер первой партии, как и планы по продажам, но сообщил, что компания успела произвести довольно много ТВ-приставок до того момента, как китайские фабрики встали из-за вспышки коронавируса.



