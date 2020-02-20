В России заемщики массово рефинансируют ипотеку

В настоящее время выдача таких кредитов идёт по ставке примерно 8,7%, сообщает РИА Новости.

В последние несколько месяцев буквально у нас значительно снизилась ставка, что говорит о том, что люди в целом в значительной массе своей кредиты рефинансировали на более низкие уровни.

Ранее в феврале замминистра финансов Алексей Моисеев заявил журналистам, что Минфин ожидает, что ставки по ипотеке в России к концу года составят 7-8%. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в феврале после решения снизить ключевую ставку до 6% заявила, что хотя ипотечные ставки в России так достигли исторического минимума в 9%, это не предел и произойдет дальнейшее их снижение.