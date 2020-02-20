Количество уголовных дел на бизнес в 2019 году возросло на 37%

Об этом заявил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Он ссылается на сводные данные Следственного комитета (СКР), МВД и ФСБ за 2019 г., из которых следует, что по статьям 159–159.6, 160, 165, а также по статьям главы 22 Уголовного кодекса (УК) России было зарегистрировано 317 627 преступлений – на 37% больше, чем годом ранее, передают слова Титова «Ведомости».

Львиная доля всех дел (80%) возбуждена по так называемым резиновым статьям 159–159.6 УК, которые позволяют правоохранительным органам квалифицировать любое неисполнение договорных обязательств как мошенничество. Не все из обвиняемых по ним предприниматели, однако чаще всего им инкриминируют именно мошенничество.