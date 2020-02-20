На подарки к 23 февраля россияне планируют потратить более 2500 рублей

В преддверии Дня защитника Отечества сервис по поиску работы Superjob выяснил, кого россияне будут поздравлять с праздником и какую сумму планируют потратить на подарки.

45% мужчин и 70% женщин планируют покупать подарки к 23 февраля. Женщины чаще мужчин будут поздравлять сыновей, отцов, братьев и коллег. Мужчины же чаще покупают подарки друзьям и себе.

В среднем на все подарки к 23 февраля россияне планируют потратить 2600 руб. Женский бюджет на подарки скромнее мужского — 2400 против 3000 руб. Больше всех планируют потратить респонденты с заработной платой от 80 тыс. руб. в месяц: в среднем 3700 руб.

По сравнению с аналогичным исследованием прошлого года средний бюджет на подарки не изменился и по-прежнему составляет 2600 руб. Мужчины же рассчитывают потратить на подарки в среднем меньше, чем в прошлом году: 3300 руб. в 2019 году и 3000 руб. сегодня.

Бюджет на подарки у женщин, напротив, чуть вырос: 2300 и 2400 руб. соответственно. Москвичи планируют чуть увеличить расходы на подарки по сравнению с прошлым годом: 3400 и 3500 руб. В регионах бюджет на подарки к 23 февраля не изменился: по 2500 руб. год назад и сейчас.



