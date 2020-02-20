РЖД предоставит бессрочный бесплатный проезд участникам и инвалидам Великой Отечественной войны

Руководством холдинга «РЖД» принято решение о бесплатной перевозке участников и инвалидов Великой Отечественной войны с одним сопровождающим не только в течение этого года. Сообщает пресс-служба РЖД.

Данное решение уже вступило в силу, и оно будет действовать всегда. В любой момент ветераны с сопровождающими смогут путешествовать по железной дороге абсолютно бесплатно.

Отметим, участники и инвалиды Великой Отечественной войны с одним сопровождающим могут бесплатно путешествовать уже с начала текущего года в вагонах всех классов обслуживания всех поездов дальнего следования холдинга, курсирующих во внутрироссийском сообщении (включая поезда «Сапсан»).

На сегодня уже оформлено 486 проездных документов для инвалидов и участников и сопровождающих их лиц. В том числе 314 билетов – для ветеранов и 172 – для сопровождающих.

Инвалиды и участники Великой Отечественной войны планируют совершить поездки в Москву, Санкт-Петербург, Калининград, Казань, Смоленск, Ярославль, Архангельск, Саратов, Нижний Новгород, Сочи, Владимир, Кисловодск, Хабаровск, Екатеринбург.

Сборы за оформление (резервирование, переоформление, восстановление, возврат) проездных документов не взимаются. Также с участников и инвалидов Великой Отечественной войны и их сопровождающего лица не взимается плата за сервисные услуги, в том числе постельные принадлежности и питание.

Подробнее об акции можно узнать на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».