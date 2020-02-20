70% сотрудников не справляются с потоком задач

Сервис управления бизнесом “Мегаплан” провел исследование среди 30 тыс. активных пользователей из всех регионов страны и выяснил, что 95% россиян вынуждены перерабатывать.

При этом, почти 50% сотрудников компаний верят, что новые технологии помогут им решить эту проблему.

По данным “Мегаплана”, 51% сотрудников и руководителей компаний задерживаются на работе несколько раз в неделю, а 20% работают сверхурочно каждый день. Россияне вынуждены задерживаться на работе в среднем на 2 часа в день, при этом 80% сотрудников не получают за это никаких доплат. И только 19% опрошенных видят в переработках положительные стороны.

Главной причиной переработок 70% рядовых сотрудников и столько же руководителей отметили количество задач, которые не получается завершить вовремя. С другой стороны, 21% менеджеров признались, что перерабатывать их вынуждают особенности рабочего процесса в компании.

Есть и те, кто осознанно остается на рабочем месте допоздна. Почти 25% рядовых сотрудников задерживаются, потому что любят свою работу, а еще для 21% менеджеров комфортнее работать вечером. Среди руководителей и владельцев бизнеса эти цифры почти в два раза больше. Так, 41% не спешат домой из-за любви к работе, и почти 35% руководителей работают продуктивнее по вечерам. Интересно, что 13% от всех перерабатывающих решают задержаться, чтобы переждать пробки.

Избавиться от переработок участники исследования надеются с помощью новых технологии, которые позволят автоматизировать часть рутинных задач. Такой вариант выбрали 66% владельцев бизнеса и руководителей, а также 48% сотрудников компаний.

Почти половина (47%) подчиненных предлагают начальникам лучше следить за количеством задач в течение рабочего дня, не экономить на премиях за переработки и нанимать больше сотрудников в помощь (по 38% за каждый из вариантов ответа).

А вот руководители готовы решать проблему с переработками иначе. Более 50% из них считают, что сотрудникам нужно научиться управлять своим рабочим временем, и лишь 36% признают необходимость контроля за количеством задач для исполнителей.

“Результаты нашего исследования показывают, что у руководителей и сотрудников есть четкий запрос на внедрение новых технологий в рабочие процессы. Та самая цифровизация, о которой сегодня так много говорят в бизнесе и государственном управлении. Именно это поможет решить назревающий конфликт между сотрудниками и управленцами, когда одни считают, что нагрузка очень велика, а вторые видят все беды в неумении исполнителей распоряжаться своим временем”, – отмечает генеральный директор компании “Мегаплан” Сергей Козлов.