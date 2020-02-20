В предстоящие выходные ГИБДД будут "ловить" нетрезвых водителей на дорогах Иркутской области

С 21 по 23 февраля сотрудники ГИБДД проведут в Иркутской области сплошные проверки транспорта, направленные на выявление нетрезвых водителей. Сообщают в пресс-службе МВД по Иркутской области.

Только в Иркутске и Иркутском районе будут нести службу 50 экипажей ДПС, всего же на территории области будет задействовано в проведении мероприятия около 200 экипажей.

С начала текущего года на дорогах Приангарья произошло 23 дорожно-транспортных происшествия, в которых водители находились за рулем в состоянии опьянения или отказались проходить медицинское освидетельствование.

В данных происшествиях погиб 1 человек и 43 получили ранения различной степени тяжести. Сотрудниками ГИБДД выявлено более 2500 водителей, управляющих ТС в состоянии опьянения или отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения сотрудниками ГИБДД задержано более 440 автомобилистов