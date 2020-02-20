Праздник Белого месяца «Сагаалган» в этом году будет отмечаться с 24 февраля по 24 марта

По традиции первый день Белого месяца в УОБО объявляется выходным днем, сообщают в пресс-службе губернатора.
Этот период в соответствии с Распоряжением исполняющего обязанности Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева определен днями, в которые на территории Усть-Ордынского Бурятского округа отмечается национально-культурный праздник «Сагаалган».
Как сообщил заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель администрации УОБО Анатолий Прокопьев, разработан план проведения основных торжественных мероприятий. В Усть-Ордынской Национальной библиотеке откроется выставка книг, посвященная Белому месяцу.