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Праздник Белого месяца «Сагаалган» в этом году будет отмечаться с 24 февраля по 24 марта

20 февраля 2020

По традиции первый день Белого месяца в УОБО объявляется выходным днем, сообщают в пресс-службе губернатора.

Этот период в соответствии с Распоряжением исполняющего обязанности Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева определен днями, в которые на территории Усть-Ордынского Бурятского округа отмечается национально-культурный праздник «Сагаалган».

Как сообщил заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель администрации УОБО Анатолий Прокопьев, разработан план проведения основных торжественных мероприятий. В Усть-Ордынской Национальной библиотеке откроется выставка книг, посвященная Белому месяцу.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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