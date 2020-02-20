15 марта в Иркутске пройдет «День Ч»

Мероприятие организовано АНО «Центр немецкого языка имени Вильгельма фон Гумбольдта» при поддержке администрации города Иркутска, сообщают в городской администрации.

Фестиваль начнется в 17.00 в ТВЦ "Галерея Reволюция" (ул. Карла Маркса, 40) состоится творческая встреча в рамках общегородского праздника чтения «День Ч».

«День Ч» – новая регулярная культурная площадка для жителей Иркутска. Праздник проходит весной и осенью и ставит своей целью вдохновить детей и родителей, показать, что чтение – очень важная привычка для успешного будущего. «День Ч» призван показать, что чтению можно учиться не только через традиционные методы, но и через новые формы: книжные фестивали, дискуссии, мастер-классы. Праздник проводится в областном центре с марта 2018 года.

Главная тема 2020 года – «Наука». Гостями праздника чтения станут эксперты из Москвы: книжный педагог Ольга Лишина, руководитель пресс-службы Музея космонавтики, автор книги «Животные-космонавты» Дарья Чудная, автор и переводчик научно-популярных детских книг Евгения Гюнтер. Они проведут для жителей нашего города творческие встречи, лекции и мастер-классы.

«День Ч» проводится для всех жителей и гостей города Иркутска и ориентирован на детскую публику, а также их родителей. Посетить мероприятие сможет любой желающий. Вход на мероприятие свободный. Ознакомиться с подробной информацией и заполнить анкету участника можно на сайте.