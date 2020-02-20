Иркутском районе установили 15 новых знаков туристской навигации

Всего установлено 15 новых знаков о достопримечательностях по Качугскому, Александровскому и Голоустненскому трактам, сообщают в пресс-службе Иркутского района.

Фото: Пресс-служба администрации Иркутского района

- Знаки, указатели и пиктограммы выполнены в единообразном стиле, содержат надписи на русском и английском языках для наглядного обозначения мест и объектов, входящих в программы группового и индивидуального туризма. Внедрение системы позволит повысить качество обслуживания российских и зарубежных туристов, - рассказала начальник отдела муниципальной поддержки и развития малого и среднего предпринимательства администрации Иркутского района Марина Еремеева.

К созданию системы туристской навигации администрация Иркутского района приступила в конце 2018 года. В первый год действия подпрограммы «Содействие развитию туризма на территории Иркутского районного муниципального образования на 2018-2023 годы» было установлено два информационных стенда в поселке Листвянка, благодаря которым туристы могут познакомиться с картой поселка и прилегающей территории.