В Иркутской области будет разработан план развития национальной системы квалификаций

Помимо обеспечения развития квалификаций в приоритетных отраслях экономики в задачи новой системы входит согласование потребностей рынка труда и предложений профессионального образования, сообщают в пресс-службе губернатора.

Для внедрения системы в регионе созданы отраслевые рабочие группы: строительство, сельское хозяйство и пищевая промышленность, ЖКХ и транспорт, образование, здравоохранение, лесной комплекс, туризм, промышленность.

Определены шесть задач реализации мероприятий системы, в том числе обеспечение связи между стратегическими приоритетами развития региона, потребностями бизнеса, интересами профессионального сообщества и существующим предложением профессиональных квалификаций. Сформирован механизм независимой оценки квалификации.

– В Приангарье выстроена модель национальной системы квалификаций. В этом году необходимо утвердить план внедрения на ближайшие четыре года с учетом направлений и мероприятий дорожной карты по развитию национальной системы квалификаций в Российской Федерации на период до 2024 года и перейти к практической реализации мероприятий по внедрению регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста в Иркутской области.

Напомню, что основными целями кадровой политики на период до 2024 года является обеспечение организаций кадрами и повышение уровня закрепляемости специалистов в нашей области, – сказала Валентина Вобликова.

В текущем году совет рассмотрит прогноз потребностей Приангарья в кадрах на период до 2030 года. Министерство труда и занятости Иркутской области провело мониторинг потребностей регионального рынка труда на среднесрочную и долгосрочную перспективу. В аналитику вошли данные опроса более двух тысяч работодателей во всех отраслях экономики и социальной сферы. Учтена также информация о 48 инвестиционных проектах, планируемых к реализации в прогнозном периоде и предусматривающих создание 14,5 тыс. новых рабочих мест.