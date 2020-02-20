Шесть предприятий региона стали участниками нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости»

Иркутская область планирует вовлечь в нацпроект более 100 крупных и средних предприятий региона в приоритетных отраслях экономики и обеспечению на них значимого роста производительности труда, сообщают в пресс-службе городской администрации.

- Регион с мощной промышленной базой обязан предпринять те меры, которые в рамках национального проекта позволят изменить подходы, технологические циклы внутри предприятия и на существующих площадях, мощностях увеличить производительность труда при тех же капиталовложениях, - сказал Руслан Болотов.

В настоящий момент на сайт производительность.рф поступило 10 заявок от предприятий Иркутской области, которые готовы войти в программу. На сегодняшний день в программу вошли шесть предприятий: СХ ПАО «Белореченское», ООО «Ангарский Азотно-туковый завод», ООО «Стройпроектсервис», АО «Фармасинтез», АО «Усолье-Сибирский химфармзавод» и АО «Труд».

Эксперты Федерального центра компетенций в сфере производительности труда (ФЦК) презентовали генеральным директорам и владельцам областных производственных компаний наработки в сфере бережливого производства, позволяющие значительно снизить себестоимость и повысить конкурентные преимущества выпускаемой продукции.

Одной из ключевых тем семинара стала реализация федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях». Заместитель генерального директора ФЦК Светлана Горчакова подчеркнула, что для решения амбициозных задач по росту производительности труда прежде всего необходим интерес со стороны собственников.

- Национальный проект открывает перед Иркутской областью возможности наращивать ВРП и получать дополнительные средства, которые позволят реализовывать социальные программы. Когда сотрудник работает на предприятии, на котором растет производительность труда и добавленная стоимость, то он уверен в стабильной работе и достойной заработной плате, - отметила заместитель генерального директора ФЦК Светлана Горчакова.

По словам Светланы Горчаковой, участвовать в реализации национального проекта могут предприятия обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, строительства, транспорта, ЖКХ, годовая выручка которых составляет не менее 400 млн рублей и не более 30 млрд рублей.