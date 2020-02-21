В Иркутской области задолженность по заработной плате в 2020 году составила 8,1 млн рублей

Просроченная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности на 1 февраля 2020 году составила 8,1 млн рублей, сообщает Иркутскстат.

Для сравнения, на 1 января 2019 года она составляла 24,6 млн рублей, на 1 января 2020 ситуация улучшилась - 9,1 млн рублей. По состоянию на февраль, работодатели задолжали работникам около 8,1 млн рублей.

Наибольший процент задолженностей наблюдается в области здравоохранения и социальных услуг – 5,6% от общего объема. На втором месте расположилась сфера водоотведения и сбора отходов – 25%.