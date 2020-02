Новости Альфа-Банк увеличил доход за 2019 год в 1,5 раза до $1,03 млрд Банковская группа «Альфа-Банк», в которую входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние компании, объявляет о результатах работы за 2019 год на основе международных стандартов финансовой отчетности (МСФО). • Общий совокупный доход (включая чистую прибыть и прочий совокупный доход) вырос более чем в 1,5 раза до 1,03 млрд долларов США (по сравнению с 697 млн долларов США в 2018 году); • Чистые процентные доходы превысили 2,2 млрд долларов США, продемонстрировав 15,5% рост в рублевом эквиваленте; • Чистый комиссионный доход увеличился на 10,2% в рублевом эквиваленте до 1044 млн долларов США. Доля чистых комиссионных доходов в операционном доходе до вычета резервов выросла до 35,1%, а покрытие операционных расходов банка достигло 79,2%; • Капитал Группы увеличился до 8,1 млрд долларов США с 7,2 млрд в 2018 году; • Привлечены почти 1 млн новых клиентов-физических лиц и 96 тыс. клиентов малого и среднего бизнеса; • Кредитный портфель увеличился на 30,3% до 39,8 млрд долларов США. Прирост в розничном сегменте составил 71,9% до 10,4 млрд долларов США; • Показатель CIR с учетом прочего совокупного дохода составил 41,9%, показав устойчивый тренд на снижение с 45,3% в 2018 году. Главный финансовый директор, заместитель председателя правления Альфа-Банка Алексей Чухлов отметил: «Группа вновь продемонстрировала высокие финансовые показатели, доказав устойчивость своей бизнес-модели. Общий совокупный доход увеличился более чем в 1,5 раза. Ключевые составляющие прибыли (чистые процентные доходы, чистые комиссионные доходы) показывают стабильный рост, отражая рекордную динамику клиентской базы и наращивание бизнеса в ключевых сегментах рынка одновременно с эффективным контролем рисков. Акционерный капитал увеличился почти на 1 млрд, до 8,1 млрд долларов США. Наращивая долю рынка банка в целом, в 2019 году мы сфокусировались на наиболее маржинальных сегментах банковского рынка и существенно усилили позиции в розничном кредитовании и обслуживании малого бизнеса, что формирует базу долгосрочной доходности Альфа-Банка. Благодаря взрывной динамике в выдачах ипотеки банк существенно расширил ядро устойчивой клиентской базы, что послужит дальнейшему росту розничного бизнеса в среднесрочной перспективе. При этом нашим приоритетом остается управление стоимостью фондирования за счет стабильного притока клиентских средств, в том числе на текущих счетах, который подтверждает доверие к Альфа-Банку и привлекательность наших daily-banking-сервисов. Так, в этом году мы сильно переработали наше мобильное приложение на базе лучших рыночных практик и улучшили его удобство, о чем свидетельствуют престижная премия Markswebb, положительный отклик со стороны пользователей и рост рейтинга в магазинах приложений (4,9 и 4,8 в AppStore и GooglePlay). Широкое внедрение цифровых технологий во фронт- и бэк-офисные операции также позволяет Группе эффективно управлять операционными расходами и последовательно снижать cost-to-income, приближаясь к минимальным рыночным значениям». Обзор финансовых и операционных результатов: В 2019 году объем чистого процентного дохода увеличился до 2,25 млрд долларов США, показал рост в 11,9% в долларовом эквиваленте или 15,5% в рублевом эквиваленте. Показатель чистой процентной маржи (NIM) составил 4,6%. Благодаря продолжающемуся росту клиентской базы, чистый комиссионный доход увеличился на 6,7% по сравнению с прошлым годом и составил 1 044 млн. долларов США. В рублевом эквиваленте рост составил 10,2%. Доля чистых комиссионных доходов в операционной прибыли до создания резервов на конец 2019 года составила 35,1%, а покрытие чистыми комиссионными доходами операционных расходов банка достигло уровня в 79,2%. Совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк» выросли на 26,0% по сравнению с прошлым годом и составили 59,47 млрд долларов США по состоянию на 31 декабря 2019 года (без учета валютной переоценки рост активов составил 17,0%). Кредитный портфель до вычета резервов увеличился на 30,3% до 39,8 млрд долларов США по сравнению с 30,6 млрд долларов США в конце 2018 года (рост 19,8% без учета валютной переоценки). Корпоративный кредитный портфель вырос на 20,0% до 29,4 млрд долларов США (рост 11,5% без учета валютной переоценки). Розничный кредитный портфель увеличился на 71,9% и составил 10,4 млрд долларов США (рост 53,1% без учета валютной переоценки). Качество кредитного портфеля остается на высоком уровне. Доля просроченных кредитов (90+ дней) составила 1,4% по состоянию на 31 декабря 2019. Покрытие просроченных кредитов (90+ дней) резервами консервативно высокое и на конец 2019 года составляет 215,3%. Доля кредитов третьей стадии в соответствии с МСФО9 составила 4,1%. Ставка резервирования составила 3%. Обязательства Банковской группы «Альфа-Банк» увеличились на 28,3% до 51,3 млрд долларов США по состоянию на 31 декабря 2019 года (рост 18,4% без учета валютной переоценки). Средства клиентов увеличились на 29% до 41,4 млрд. долларов США (рост 18,7% без учета валютной переоценки). При этом объем текущих счетов вырос на 35%, а их доля в средствах клиентов составила 53%. Средняя доля рынка по средствам физических лиц до востребования составила 10%, что свидетельствует о высоком доверии клиентов к Банковской группе как к одному из крупнейших финансовых институтов России. В июле 2019 Альфа-Банк успешно разместил выпуск субординированных бессрочных облигаций в рублях, что позволило нам поддержать дальнейший рост бизнеса и еще больше укрепить позиции по капиталу. Объем размещения составил 5 млрд рублей. В октябре и ноябре 2019 года Альфа-Банк разместил субординированные еврооблигации общим объемом 850 млн долларов США. Показатели капитала по стандартам Базель III поддерживаются на высоком уровне: коэффициенты достаточности общего капитала и капитала 1-го уровня составили 16,3%, и 18,3% соответственно, что гарантирует стабильность и устойчивость Банковской группы. Банковская группа «Альфа-Банк» по результатам 2019 года сохранила позицию крупнейшего российского частного банка по размеру совокупных активов, совокупного капитала, кредитного и депозитного портфелей. В 2019 году Банковской группе удалось поддержать свои позиции на рынке по всем ключевым направлениям деятельности: • число активных розничных клиентов увеличилось на 952 тыс. до 5,7 млн, более 80% регулярно используют цифровые каналы для совершения банковских операций; • Альфа-Банк поднялся на 3 место на рынке розничного кредитования с долей 3,77% по сравнению с 2,82% в 2018; • доля на рынке кредитных карт составила 10,88%; • Альфа-Банк занял 3 место на рынке привлечения физических лиц с долей 3,9%, средняя доля на рынке средств до востребования составила 10%; • на декабрь 2019 года Альфа-Банк стал третьим по объему выдач ипотечных кредитов; • число активных клиентов малого и среднего бизнеса выросло до 538 тыс. с 442 тыс. на начало года; • доля на рынке корпоративного кредитования увеличилась до 4,2%. Высокий уровень кредитоспособности Банковской Группы «Альфа-Банк» подтверждается высокими кредитными рейтингами – наивысшими среди российских частных банков, а также профильными наградами: • 12 февраля 2019 международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service повысило долгосрочный рейтинг депозитов Aльфа-Банка в иностранной валюте до Ba1 c Ba2, прогноз «Стабильный», а также повысило долгосрочный рейтинг риска контрагента до Baa3 c Ba1. • 23 апреля 2019 года международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило оценку характеристик собственной кредитоспособности Альфа-Банка до «bb+» с «bb», долгосрочный и краткосрочные кредитные рейтинги Альфа-Банка подтверждены на уровне «BB+/В» со стабильным прогнозом. • 09 октября 2019 г. Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта АО Альфа-Банк в иностранной и национальной валюте на уровне «ВВ+» и изменило прогноз со «Стабильного» на «Позитивный». • 08 ноября 2019 года Кредитное Рейтинговое агентствро АКРА повысило кредитный рейтинг АО «Альфа-Банк» до уровня АА+(RU), прогноз «Стабильный». • Альфа-Банк признан «Банком года» по версии журнала The Banker, «лучшим ипотечным банком» по версии журнала Global Finance, «премиальным банком №1 в России» по версии Frank Premium Banking Award. • Мобильное приложение Альфа-Банка признано лучшим по версии Markswebb. Финансовые результаты группы «Альфа-Банк» составлены в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и аудированы компанией PriceWaterhouseCoopers. eg

