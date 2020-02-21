В Иркутске стали чаще интересоваться работой "на удалёнке"

В Иркутске количество поисковых запросов, связанных с удалённой работой, по итогам 2019 года выросло на 61% по сравнению с показателями 2018 года, выяснили аналитики Авито Работы.

Количество соответствующих резюме при этом увеличилось на 8,6%, а вакансий, в свою очередь, сократилось на 2,4%. Средняя зарплата, которую запрашивают соискатели, составила почти 35 тыс. рублей, в то время как работодатели предлагают около 39 тыс. рублей.

В Иркутске объявления с возможностью удалённой работы стали популярнее за год среди соискателей (+8,6% резюме по сравнению с 2018 годом), однако стали реже интересовать работодателей (-2,4% вакансий). При этом средняя зарплата в вакансиях увеличилась на 7,4%, а в резюме выросла на 43,4%.

Соискатели в среднем претендуют на более низкую зарплату (почти 35 тыс. рублей), чем готовы предложить работодатели (чуть более 39 тыс. рублей). В целом по России объявления, связанные с удалённой работой, стали популярнее за год среди работодателей на 9,3% (вакансии), а среди соискателей на 21,7% (резюме).

«Динамика количества резюме и вакансий с возможностью удалённой работы свидетельствует о том, что укрепляется тренд на рациональный подход к жизни. Работникам не хочется тратить время и деньги на дорогу, а работодатели таким образом уменьшают расходы на аренду и решают кадровые вопросы благодаря сотрудникам из других регионов. По числу вакансий лидируют такие сферы, как продажи, работа для студентов (без опыта работы) и транспорт. По числу резюме лидируют такие сферы, как бухгалтерия, IT и маркетинг», — поясняет Артём Кумпель, управляющий директор Авито Работа.