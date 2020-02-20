РУСАЛ адаптировал шелеховский спортзал «Металлург» для мини-футбола

Компания РУСАЛ вложила 160 тысяч рублей в адаптацию спортивного зала «Металлург» для проведения соревнований по мини-футболу. В зале установлены ворота необходимого размера, защитные сетки на стенах и окнах, нанесена разметка на полу. В обновленном виде спортзал принимает тренировки детских и взрослых команд по мини-футболу, а также игры первенства Иркутской области.

В число первых игр по мини-футболу, прошедших в «Металлурге», вошел и турнир, посвященный 58-летию Иркутского алюминиевого завода. В нем приняли участие 9 команд, отборочные игры шли в течение 3 дней. В финале, который состоялся 10 февраля, встретились команды Дирекции по электролизному производству ИркАЗа и сборная города Шелехова. В напряженном матче победу одержали заводчане со счетом 5:2. Третье место в турнире заняла команда Дирекции по производству анодной массы.

– В очередной раз мы отметили День рождения завода спортивным праздником. Помимо производственных задач, мы ставим перед собой и задачи социальные, и популяризация активного отдыха и здорового образа жизни – в их числе, – отмечает генеральный директор ИркАЗа Олег Буц. Компания РУСАЛ регулярно поддерживает инициативы, связанные с развитием спортивного движения в территориях присутствия. Так, в 2019 году в Шелехове завершилась реконструкция стадиона «Металлург».

На поле были заменены трибуны, ограждения, система освещения, обустроены синтетические беговые дорожки, уложен профессиональный искусственный газон. После реконструкции стадион может принимать соревнования областного и всероссийского уровня. Кроме того, это один из немного стадионов в области, где можно тренироваться ночью – свет обеспечивают новые мощные лампы. Вложения РУСАЛа в реконструкцию «Металлурга» составили 38 млн руб.