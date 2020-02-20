Фестиваль ледовых скульптур «Живи на Байкале» откроется в Листвянке 23 февраля

Фестиваль ледовых скульптур «Живи на Байкале» откроется в поселке Листвянка Иркутского района 23 февраля. В рамках мероприятия, включенного в календарь XVII Международных зимних игр на Байкале «Зимниада – 2020», будет работать каток в виде большого воздушного шара.

Ледовая акватория в поселке Листвянка превратится в большую спортивную площадку, где будут обустроены футбольное поле, хоккейный корт и каток в виде воздушного шара. Гостей фестиваля в день открытия ждут интерактивные ледовые и деревянные скульптуры, горки и развлечения для детей, различные конкурсы, ростовые куклы-аниматоры и многое другое. Развлекательная программа стартует в 13.00.

- Ожидаем в день открытия порядка пяти тысяч гостей. Вся инфраструктура будет напоминать сибирский лес. Тема нашего городка в этом году – «Год Жизни на Байкале». Главный каток будет представлять собой большой воздушный шар как символ голубого и чистого неба. Подготовим обширную программу, в которой будут задействованы артисты районных клубов и городские коллективы, - рассказала представитель АНО «Живи на Байкале» Инга Корочкина.

В 18.00 состоится концерт радио МСМ, для которого организаторы построят специальную ледовую студию. Завершится открытие фестиваля в 19.00 праздничным салютом.