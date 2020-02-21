В регионах «оживает» ритейл

В 2019 году объем ввода торговых центров в региональных городах России вырос на треть, сообщает международная консалтинговая компания Knight Frank.

Интерес девелоперов к региональным городам, в том числе, к удаленным и с населением менее 500 тыс. человек, связан с низкой обеспеченностью качественными торговыми площадями в ряде регионов и устареванием текущего предложения.

В 2019 году в региональных городах России ввели в эксплуатацию 22 торговых объекта суммарной арендопригодной площадью 478,7 тыс. кв. м на треть выше показателя за 2018 год. Стоит отметить, что только один торговый центр преодолел отметку в 50 тыс. кв. м арендной площади – ТРЦ «Броско Молл» (GLA 58 тыс. кв. м). При этом 80% нового предложения – торговые центры районного масштаба с GLA менее 30 тыс. кв. м.

2019 г. средняя площадь торгового центра увеличилась на 10% по сравнению с показателем за 2018 год и составила 21,8 тыс. кв. м. Рост произошел в результате ввода нескольких крупных объектов. Помимо ТРЦ «Броско Молл», открылись ТРЦ «Калина Молл» (GLA 46,3 тыс. кв. м), ТРЦ «ЭльРио» (GLA 39,7 тыс. кв. м).

Лидирующую позицию по вводу нового предложения занимает Дальневосточный федеральный округ с GLA 218,9 тыс. кв. м. На втором месте располагается Северо-Западный федеральный округ – с GLA 73,4 тыс. кв. м, без учета Санкт-Петербурга. Тройку лидеров замыкает Приволжский федеральный округ – в этом округе введено 70,4 тыс. кв. м.