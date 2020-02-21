Спрос на новостройки в России по итогам 2019 года падает

Аналитики Циан проанализировали структуру спроса на первичном рынке недвижимости России в 2019 году по данным, опубликованным Росреестром. Спрос на новостройки падает, несмотря на снижение ипотечной ставки. 6% всех ДДУ заключены по новым правилам: с открытием эскроу-счетов.

Статистика учитывает все зарегистрированные ДДУ, в том числе машино-места, кладовки и другие объекты долевого строительства, а также сделки с юридическими лицами.

Спрос на первичном рынке недвижимости России падает: количество зарегистрированных ДДУ в 2019 году снизилось на 2% (до 783 тыс. сделок). Согласно экспертной оценке Циан, реальный спрос со стороны покупателей без учета юридических лиц просел на 7%.

В 10 регионах заключено 60% сделок первичного рынка. Доля ДДУ, приходящихся на Московский и Петербургский регионы, достигла 40%.

В 53% регионов спрос снизился, в 44% субъектов отмечена положительная динамика. Максимальный прирост сделок отмечен в Адыгее (+96%). Наибольшее падение – в Мордовии (-54%). В 18 субъектах за год заключено менее тысячи сделок. Из них в трех регионах продаж не было.

6% ДДУ на первичном рынке в 2019 году заключены с эскроу-счетами. Лидерами по количеству открытых эскроу-счетов стали Москва (8,2 тыс. сделок), Ростовская область (7,2 тыс.), Краснодарский край (2,4 тыс.).

В 19% регионов не зарегистрировано ни одной сделки по новым правилам.

В 2019 году в России заключено 783 тыс. договоров долевого участия – это на 1,6% ниже, чем в 2018 году, когда было подписано 795,9 тыс. договоров на первичном рынке недвижимости. Впрочем, несмотря на стагнацию спроса, покупательская активность 2019 года оказалась выше, чем в 2017 году – рост составил 12%. В сравнении с 2016 годом рост составил 11,6%.

Вступление в силу поправок в 214-ФЗ отразилось на распределении спроса в течение года. Почти треть сделок – 31% - были зарегистрированы во II квартале 2019 года, причем порядка 20% сделок были заключены застройщиками с аффилированными компаниями или даже частным физлицами с целью отсрочки перехода на продажу через эскроу-счета.

В большей части субъектов РФ (45 регионов, 53%) по итогам 2019 года зафиксировано снижение количества зарегистрированных ДДУ. Для 37 регионов (44%) отмечена положительная динамика. В трех субъектах (Магаданской области, Чукотском АО и Камчатском крае) динамика нулевая - как и в 2018 году, не заключено ни одной сделки на первичном рынке.

Напомним, что в Иркутской области по итогам 2019 года из 10364 заключенных ДДУ 405 (4%) оформлены по «новым правилам» – с применением счетов эскроу.