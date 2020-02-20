Реконструкция ТЮЗа, капремонт кинотеатра «Гигант», строительство концертного зала. В Иркутске названы проблемы в сфере культуры

Игорь Кобзев принял решение разработать стратегию развития культуры в Иркутской области и создать Совет по культуре. Это было озвучено на встрече исполняющего обязанности Губернатора Иркутской области с руководителями учреждений культуры. В ходе совещания обозначены целый ряд проблем, которые требуют неотложного решения:
- Реконструкция здания Театра юного зрителя
- Капитальный ремонт и приспособление под балетные классы бывшего кинотеатра «Гигант»
- Приобретение здания для Государственного архива Иркутской области
- Строительство нового концертного зала для Иркутской областной филармонии
- Увеличить площади Иркутскому областному кинофонду увеличить площади.
- Установить систему пожаротушения в обновлённые фонды Иркутского областного художественного музея
- Приобрести 17 библиобусов - мобильных библиотек, которые обслуживают жителей небольших посёлков региона.
Как сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, по всем этим вопросам есть наработки и проекты.
Кроме того, на совещании отметили, что получить высшее образование практически по всем творческим специальностям в Иркутске негде, студентам приходится это делать в других регионах страны.
Директора библиотек, музеев и других учреждений культуры озвучили еще ряд проблемных вопросов, для решения которых необходимо вмешательство областных властей. Среди них приобретение музыкальных инструментов, обновление книжных фондов и другие.
Игорь Кобзев поручил до 1 мая разработать стратегию развития культуры в Иркутской области. В рабочую группу должны войти представители всех направлений, а также Правительства Иркутской области.