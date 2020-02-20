Реконструкция ТЮЗа, капремонт кинотеатра «Гигант», строительство концертного зала. В Иркутске названы проблемы в сфере культуры

Игорь Кобзев принял решение разработать стратегию развития культуры в Иркутской области и создать Совет по культуре. Это было озвучено на встрече исполняющего обязанности Губернатора Иркутской области с руководителями учреждений культуры. В ходе совещания обозначены целый ряд проблем, которые требуют неотложного решения:

Реконструкция здания Театра юного зрителя Капитальный ремонт и приспособление под балетные классы бывшего кинотеатра «Гигант» Приобретение здания для Государственного архива Иркутской области Строительство нового концертного зала для Иркутской областной филармонии Увеличить площади Иркутскому областному кинофонду увеличить площади. Установить систему пожаротушения в обновлённые фонды Иркутского областного художественного музея Приобрести 17 библиобусов - мобильных библиотек, которые обслуживают жителей небольших посёлков региона.

Как сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, по всем этим вопросам есть наработки и проекты.

Кроме того, на совещании отметили, что получить высшее образование практически по всем творческим специальностям в Иркутске негде, студентам приходится это делать в других регионах страны.

Директора библиотек, музеев и других учреждений культуры озвучили еще ряд проблемных вопросов, для решения которых необходимо вмешательство областных властей. Среди них приобретение музыкальных инструментов, обновление книжных фондов и другие.

Игорь Кобзев поручил до 1 мая разработать стратегию развития культуры в Иркутской области. В рабочую группу должны войти представители всех направлений, а также Правительства Иркутской области.