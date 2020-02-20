Предприниматели Тулуна могут воспользоваться льготным финансированием проектов

На встрече с предпринимателями в моногороде Тулун сотрудники министерства экономического развития Иркутской области, Иркутского областного гарантийного фонда, банковских учреждений рассказали о преимуществах ведения предпринимательской деятельности на территории опережающего социально-экономического развития «Тулун», программах льготного финансирования инвестиционных проектов, о возможности получения кредитных продуктов для малого бизнеса и банковских гарантий. Также были проведены индивидуальные консультации предприятий по вопросам формирования пакета документов для получения статуса резидента ТОСЭР.



Как рассказали представители министерства и Иркутского областного гарантийного фонда, привлекать льготное финансирование возможно с помощью институтов развития бизнеса.

Фонд развития моногородов предоставляет займы до 250 млн рублей на реализацию инвестиционных проектов по ставке 0%, а займы от 250 до 1 000 млн рублей по ставке 5% годовых.

Субъекты малого и среднего предпринимательства имеют возможность получить льготный займ Фонда микрокредитования Иркутской области - сумма до 5 млн рублей по ставке 3% годовых сроком до 36 мес.

Льготный лизинг для приобретения стационарного оборудования от Региональных Лизинговых Компаний. Оборудование российского производства - 6% годовых, зарубежного 8% годовых.

Фонд поддержки предпринимательства Иркутской области поможет составить бизнес-план на условиях софинансирования (10% собственных средств СМСП).



Справка



Тулун - единственная ТОСЭР в России, на территории которой разрешено максимальное количество видов экономической деятельности - 45.



Условия вхождения в ТОСЭР:

- Минимальный объем инвестиций - 2,5 млн. рублей;

- Минимальное количество рабочих мест - 10.



Для резидентов ТОСЭР предусмотрены льготы:

- Пониженная ставка по налогу на прибыль: 0% в ФБ и ОБ в течение первых 5 лет и 10% в ОБ - на следующие 5 лет.

- 0% ставки по налогу на имущество в течение 5 лет;

- 0% ставки по земельному налогу в течение 5 налоговых периодов;

- Снижение размера страховых взносов с 30,2% до 7,6% в течение 10 лет (для резидентов, получивших статус в течение 3-х первых лет).