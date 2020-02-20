АТБ сообщил режим работы в Забайкальском крае и Республике Бурятия в связи с празднованием Сагаалгана

В связи с празднованием Сагаалгана Азиатско-Тихоокеанский Банк в Забайкальском крае и Республике Бурятия работает по следующему режиму в праздничные дни:

22 февраля – выходной день, кроме офисов с 6-ти и 7-дневным режимом.

23 - 24 февраля - выходной день.

25 февраля - офис работает с 10.00 до 15.00 при 6-ти и 7-дневном графике работы Банка.

Дополнительно банк сообщает, что 22 и 25 февраля вы можете обратиться в любое отделение АТБ с 6-ти и 7-дневным графиком работы. Для уточнения работы отделений с 6-ти и 7-дневным графиком необходимо позвонить по номеру: 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный).

Срок оплаты кредитов, дата погашения которых выпадает на 23 и 24 февраля 2020 года, переносится на 25 февраля 2020 года.

Порядок обслуживания клиентов и правила погашения ежемесячных платежей и начисленных процентов по кредитным договорам остаются прежними.

Кроме того, банк предлагает воспользоваться приложением АТБ-Мобайл, которое позволит без обращения в банк произвести погашение кредита, пополнить счет мобильного телефона, оплатить коммунальные услуги, штрафы ГИБДД и многое другое.

Внутрибанковские переводы, открытие вкладов, переводы с карты на карту и оплата услуг будут осуществляться в обычном режиме.

Более подробная информация – 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный).

Также ежемесячный платеж можно осуществить через сторонние банки за пять рабочих дней до его наступления.