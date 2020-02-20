«Байкалкредобанк» сообщил об изменении официального наименования банка

КБ «Байкалкредобанк» сообщил об изменении официального наименования банка.

В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров КБ «Байкалкредобанк» (ПАО) (протокол № 2 от 18.12.2019) на основании решения Банка России о государственной регистрации изменений № 1, вносимых в Устав КБ «Байкалкредобанк» (ПАО), Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 17 по Иркутской области 12.02.2020 внесены сведения в Единый государственный реестр юридических лиц об изменении официального наименования Банка:

- полное фирменное наименование Банка на русском языке: Коммерческий Банк «Байкалкредобанк» (акционерное общество),

- сокращенное фирменное наименование Банка на русском языке: КБ«Байкалкредобанк» (АО),

- полное фирменное наименование банка на английском языке: Joint-stock company Commercial Bank «Baikalcredobank»,

- сокращенное фирменное наименование банка на английском языке: Commercial Bank «Baikalcredobank» (JSC)».

Все реквизиты Банка (номер корреспондентского счета, БИК, ОГРН, ИНН и т.д.), за исключением наименования Банка, остаются без изменений.

Проведение всех банковских операций и сделок с использованием нового наименования Банка начинается с «18» марта 2020 года.

Банк просит оказать содействие в соответствующем информировании ваших клиентов (контрагентов) при проведении платежей в адрес КБ «Байкалкредобанк» (ПАО).