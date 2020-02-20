Сбербанк и Росреестр запустили проект по регистрации права собственности на недвижимость в электронном виде за 100 минут

Сбербанк и Росреестр запустили пилотный проект в сфере регистрации права собственности на недвижимость без посещения МФЦ. Теперь в ряде регионов электронная регистрация ипотечных сделок в Росреестре для клиентов банка проходит в течение 100 минут с момента приема электронного пакета документов.

Отправка документов на регистрацию осуществляется сразу после подписания кредитного договора в офисе Сбербанка. Зарегистрированные документы все участники сделки получают по электронной почте. Это делает процесс оформления сделок с недвижимостью проще, быстрее и комфортнее.

Николай Васев, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка:

«Мы развиваем современные сервисы, которые не только повышают удобство, но и значительно сокращают временные затраты. Сотрудничество с партнерами и запуск совместных проектов открывают совершенно новые возможности для наших клиентов: теперь регистрация права собственности происходит не за две недели, а за два часа».

Проект регистрации сделки за 100 минут запущен в Ивановской и Новосибирской областях. Также срок регистрации документов в электронном виде был сокращен до одного дня во Владимирской, Пензенской, Воронежской, Псковской, Оренбургской области, Ставропольском крае и в Республике Удмуртия. Сервис доступен для покупки квартир в новостройках и готового жилья. Ранее регистрация права собственности занимала до 11 рабочих дней.