Мужчины чаще женщин покупают страховки для защиты своей семьи

К Дню защитника Отечества 23 февраля СК «Росгосстрах Жизнь» и банк «Открытие» выяснили, как клиенты-мужчины страхуют свою жизнь и инвестируют накопления. Чаще всего покупают полисы накопительного страхования жизни (НСЖ), чтобы в случае форс-мажора их близкие не остались без денег.

Мужчины в полтора раза чаще женщин покупают в СК «Росгосстрах Жизнь» полисы НСЖ (58,6% покупателей таких полисов - представители сильного пола). По программам накопительного страхования жизни мужчины чаще всего страхуются от безработицы, внезапной смерти и инвалидности. Таким образом они защищают своих близких от форс-мажоров, в результате которых те могут остаться без средств к существованию.

А вот инвестиционно-страховые продукты (ИСЖ) оказались популярнее у женщин (клиенток-женщин по ним 63,2%). Мужчины покупают ИСЖ от «Росгосстрах Жизнь» в полтора раза реже женщин, зато средний чек по этим продуктам у них вдвое выше: 922 тыс. рублей против 471 тыс. рублей*.

Самые популярные стратегии ИСЖ у мужчин — «Электромобили» (в портфель входят компании-лидеры мирового производства электромобилей), «Лидеры сектора» (и «Лидеры сектора 2.0», включают акции международных компаний, занимающих ведущие позиции в различных секторах экономики), «Мировая экономика» (привязана к крупнейшим мировым индексам) и «Глобальная безопасность» (инвестиции в бумаги самых заметных игроков в области цифровой безопасности).

Всего в СК «Росгосстрах Жизнь» застраховано на 4% больше мужчин, чем женщин.

Большая часть полисов НСЖ и ИСЖ «Росгосстрах Жизнь» продается через розничную сеть банка «Открытие».

*статистика по всему портфелю СК «Росгосстрах Жизнь», включая PB